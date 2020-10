Una terribile americanata: ecco il nuovo Hummer

Una terribile americanata, nel senso peggiore del termine. Ecco il nuovo Hummer solo elettrico, by General Motors, ordinabile subito, in consegna tra un anno.

Una terribile americanata da mille cavalli

Mentre tutto il mondo (Europa in testa) si arrabatta per capire come contenere le emissioni, l’America sembra continuare a vivere su un altro pianeta. Qui si parla del problema dei Suv, che anche in elettrico consumano un sacco di energia, come evidenziato da un recente report di Jato Dynamics. Mentre dall’altra arte dell’Oceano si continuano a produrre macchinoni sempre più grandi. Non più assetati e gas-guzzler (divoratori di carburante), ma comunque tutt’altro che ecologici. Per esempio perché dotati di enormi batterie, per produrre le quali si emette un bel po’ di CO2.

Ed ecco dunque il nuovo Hummer GMC, riproposizione in elettrico del veicolo che in origine era stato creato per l’esercito Usa. Con tre motori che producono una potenza totale di 735 kW (1.000 Cv). Un bestione che utilizza un sistema a 800 volt che consentirà la ricarica DC fino a 350 kW. Autonomia di oltre 350 miglia (563 chilometri).

Un bestione venduto negli Usa a 112 mila dollari

Il prezzo di partenza è di 112.595 dollari (oltre 95 mila euro), ma la General Motors prevede poi di realizzare tre versioni più “economiche”, meno potenti e capaci. Con prezzi rispettivamente di 79 mila, 89 mila e 99 mila dollari. Durante la presentazione non è stata specificata la capacità dei tre pacchi-batteria sistemati sull’Hummer. Si sa solo che in 10 minuti potranno ricevere l’energia necessaria a percorrere 161 km.