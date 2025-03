Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una Spring usata si trova a 8-10 mila euro? O dovrò aspettare ancora? Giulio vuole sostituire la vecchia Panda a metano con un’elettrica e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Devo sostituire la mia povera e sfinita Panda a metano del 2010…

“Mi sto documentando da un po’ di tempo sul mondo EV, in quanto sto cercando la mia prima auto elettrica che andrà a sostituire la povera e sfinita Panda a metano del 2010. Penso che l’elettrica sia perfetta per me, in quanto ho da poco un impianto fotovoltaico da 6 kW e un accumulo da 16 kWh. Inoltre, lavorando spesso da casa, non faccio molti spostamenti, più o meno 30 km a settimana, qualche gita fuori porta ogni tanto (100-200 km) e un viaggio un po’ più lungo una volta all’anno (500-600 km). Purtroppo non ho un budget alto (8.000-10.000 euro) e quindi sto cercando un usato, anche perché di incentivi non se ne parlerà per un po’. Anche se si sta parlando di incentivi europei, che potrebbero arrivare entro il 2027. Quindi tra le poche opzioni, sono orientato verso la Dacia Spring, modello 2021, 2022 che è quella al momento più economica e più adatta alle mie esigenze. Con 5 porte e un discreto bagagliaio“.

Alternative non ne vedo, per una Spring usata a quei prezzi quanto devo aspettare?

“Ovviamente ho visto anche altre auto dello stesso segmento, come ad esempio la Leapmotor T03, la DR1 EV o la Renault Zoe, ma sono tutte fuori budget purtroppo. Speravo che arrivasse la Byd Seagull, ma per ora non si sa niente e secondo me alla fine non potrà essere più economica della Spring. Quindi ecco la mia domanda: secondo voi quanto dovrei aspettare per trovare una di queste citate a 8.000-10.000 euro? Può valere la pena aspettare o passeranno diversi anni? Spero di ricevere una vostra risposta. Grazie!“. Giulio Santoleri

Una Spring usata? A questi prezzi se ne trovano a volontà

Risposta. Non dovrà aspettare molto: sui siti specializzati si trovano già delle Spring del 2021 con 50-60 mila km e prezzi che partono da 8.500 euro. Qualcuna con solo 20 mila km a 9.900. Sarebbe bene fare un check della batteria prima di acquistare, per capire quanta autonomia reale resta. Ma per chi fa 30 km a settimana e ricarica a casa non dovrebbe essere un gran problema. Per la verità in rete a questi prezzi si trovano anche molte Zoe, ma spesso si tratta di auto con le batterie in locazione (di proprietà Renault), il che complica un po’ l’acquisto e la valutazione.

