Una Spring in panne la potrei trainare?

Una Spring in panne si può trainare? E come? Ce lo chiede un lettore, Berardino, preoccupato che la sua Dacia resti a secco. Vaielettrico risponde..

Una Spring in panne…/ Come posizionare la chiave e la manopola del cambio?

“Salve, dal punto di vista tecnico, (legalmente so che è vietato farsi trainare o trainare auto) in caso si scarichino le batterie completamente alla mia Dacia Spring, posso essere trainato con altro mezzo? E per che distanza? In caso affermativo, come dev’essere posizionata la chiave della messa in moto e la manopola del cambio automatico? Ovviamente, nell’abitacolo dell’automobile trainata ci dovrà essere l’autista. Sempre la Dacia Spring, può essere ricaricata elettricamente, con la corrente di un casolare alimentato con un gruppo elettrogeno. Grazie, attendo sollecita risposta“.Berardino Rosito

Una Spring in panne…/ No, non si può trainare, serve il carroattrezzi

Risponde Paolo Mariano – Questo è un quesito che ci viene proposto spesso. E forse ha a che fare con l‘ansia da autonomia. Si teme di restare senza carica e aver bisogno di essere trainati. Anche se in realtà non c’è motivo che si resti a piedi con un’elettrica, se non siamo abituati a farlo con un’auto a benzina. E non capita così di frequente come si potrebbe immaginare. Chi guida elettrico, tendenzialmente, sa come organizzare i propri spostamenti. E se decide di rischiare utilizzando la batteria fino all’ultimo Wh, lo fa generalmente in modo molto accorto e consapevole. Ma veniamo all’oggetto del quesito: la Dacia Spring (tecnicamente parlando) si può trainare? La risposta, Berardino, è: no, non si può trainare. Lo evidenzia lo stesso manuale d’istruzioni. Non è possibile eseguire il traino (nemmeno da carro attrezzi) in nessuna modalità (asse anteriore, asse posteriore, asse anteriore con asse posteriore sospeso o viceversa).

La ricarica da un gruppo elettrogeno? Si può fare, ma non è il massimo

L’unica modalità di recupero possibile è quella nella quale l’auto viene posizionata sulla piattaforma del carroattrezzi. Renault, in questo caso, raccomanda di posizionare la chiave in posizione M e la manopola del selettore nella modalità di marcia in N. In modo che sia possibile tenere le luci di posizione accese e manovrare liberamente lo sterzo. Nessun problema tecnico, invece, nel ricaricare la sua Dacia Spring utilizzando la rete del casolare, a sua volta alimentata da un gruppo elettrogeno. Ma è necessario ovviamente assicurarsi (non ci dà questa informazione) che la potenza disponibile sia sufficiente a coprire le necessità di ricarica e gli altri assorbimenti. Limiterei ad ogni modo al massimo questo tipo di utilizzo. L’efficienza di un piccolo gruppo elettrogeno a benzina è bassa e questo non aiuta né l’ambiente né il portafogli.

