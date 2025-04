Una sola colonnina in paese, inattiva da un anno e più

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una sola colonnina in paese, inutilizzabile perché in attesa di essere attivata da ben un anno: è la segnalazione di Antonio, un lettore abruzzese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una sola colonnina in paese, perché non la attivano? “Ho sollecitato più volte, inutile…”

“Vi scrivo perché spero possiate fare qualcosa. Da più di anno dopo l’installazione, ancora non risulta in funzione la colonnina in viale della Vittoria, del Comune di Villa Santa Maria (provincia di Chieti). Questa colonnina risulta essere l’unica del paese ed è della Eni-Be Charge. Ho chiamato più volte per sollecitare l’attivazione, ma a nulla è servito… La colonnina si trova in coordinate di Google Maps: 41.9529499, 14.3517343 ed ha il numero id: E006304-1 e E006304-2. Grazie mille buon lavoro“. Antonio De Marco

Il 15,8% delle ricariche è in attesa: la situazione migliora, ma le spente sono ancora troppe

Risposta. In genere la mancata attivazione non dipende dal gestore della colonnina che, avendo già sostenuto l’investimento per l’installazione, avrebbe tutto l’interesse a farla funzionare. E cominciare quindi a incassare. Il problema è che in Italia tutto è complicato e ci sono troppi attori nella catena di avvio. Secondo l’ultimo rapporto di Motus-e, aggiornato al 31 marzo, le colonnine in attesa di attivazione sono il 15,8% del totale, percentuale in via di diminuzione. Ma è chiaro che a chi vive in un paese con unì’unica ricarica, mai messa in funzione, queste statistiche interessano poco. Serve snellire le procedure, come segnala la stessa Motus-e: “...resta ancora molto lavoro da fare per velocizzare le procedure autorizzative e aumentare la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo“. Noi, da parte nostra, non possiamo far altro che segnalare, sperando che chi di dovere batta finalmente un colpo.

