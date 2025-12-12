Una sola app per tante reti di ricarica, a prezzi di favore: Marco ci segnala quel che avviene con i marchi della cosiddetta Charge League . Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una sola app per Electra, Ionity, Fastned e Atlante, a 0,64

“G entile Vaielettrico, vorrei segnalarvi questo articolo del vostro omologo francese Automobile Propre. In Francia Electra prevede per i propri abbonati di ricaricare nelle reti della propria alleanza a prezzo fisso e favorevole, in modo da utilizzare una sola applicazione. Da quanto sopra esposto, mi è venuta l’idea di vedere se Electra ha replicato la stessa cosa in Italia. Anche in Italia, agli abbonati Electra+ al prezzo di 9,99 euro al mese, oltre a pagare le ricariche a 0,44 euro al kWh sulla propria rete, viene applicato il prezzo standard di 0,64 euro al kWh sulle reti alleate di Ionity, Fastned e Atlante. Un saluto “. Marco Di Paola entile Vaielettrico, vorrei segnalarvidel vostro omologo francese Automobile Propre. In Franciaprevede per i propri abbonati di ricaricare nelle reti della propria alleanza, in modo da utilizzare una sola applicazione. Da quanto sopra esposto, mi è venuta l’idea di vedere se Electra ha replicato la stessa cosa in Italia. Anche in Italia, agli abbonati Electra+ al prezzo dioltre a pagare le ricariche asulla propria rete, viene applicato il prezzo standard dial kWh sulle reti alleate di. Un saluto

Esempio da seguire, urge semplificare il rifornimento

Risposta. La parola d’ordine dev’essere una sola: semplificare. Ripetiamo quel che andiamo dicendo da tempo: l’elettrico può diventare di massa solo se ricaricare diventa più facile e meno costoso. E da sempre invochiamo un tavolo in cui i principali operatori si trovino per capire come centrare questi due obbiettivi. Non tutti i clienti sono disponibili a dotarsi di una collezione di app e card per ricaricare ovunque ai prezzi più convenienti. E dunque iniziative come quella messa in piedi da questi quattro operatori, che hanno dato vita alla Charge League, vanno incoraggiate. Sperando che si aprano presto ad altri marchi. E tenendo sempre presente il dato di fondo: il prezzo delle ricariche può diminuire solo se aumenta il numero di chi utilizza le colonnine. Ma questo numero, a sua volta, può crescere solo se si semplificano le procedure, al pari dei rifornimenti di benzina. Quindi: anche con utilizzo sempre più diffuso del pagamento con bancomat o carta di credito.