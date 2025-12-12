Una sola app per tante reti di ricarica, a prezzi di favore: Marco ci segnala quel che avviene con i marchi della cosiddetta Charge League . Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Una sola app per Electra, Ionity, Fastned e Atlante, a 0,64
“Gentile Vaielettrico, vorrei segnalarvi questo articolo del vostro omologo francese Automobile Propre. In Francia Electra prevede per i propri abbonati di ricaricare nelle reti della propria alleanza a prezzo fisso e favorevole, in modo da utilizzare una sola applicazione. Da quanto sopra esposto, mi è venuta l’idea di vedere se Electra ha replicato la stessa cosa in Italia. Anche in Italia, agli abbonati Electra+ al prezzo di 9,99 euro al mese, oltre a pagare le ricariche a 0,44 euro al kWh sulla propria rete, viene applicato il prezzo standard di 0,64 euro al kWh sulle reti alleate di Ionity, Fastned e Atlante. Un saluto“. Marco Di Paola
Esempio da seguire, urge semplificare il rifornimento
Risposta. La parola d’ordine dev’essere una sola: semplificare. Ripetiamo quel che andiamo dicendo da tempo: l’elettrico può diventare di massa solo se ricaricare diventa più facile e meno costoso. E da sempre invochiamo un tavolo in cui i principali operatori si trovino per capire come centrare questi due obbiettivi. Non tutti i clienti sono disponibili a dotarsi di una collezione di app e card per ricaricare ovunque ai prezzi più convenienti. E dunque iniziative come quella messa in piedi da questi quattro operatori, che hanno dato vita alla Charge League, vanno incoraggiate. Sperando che si aprano presto ad altri marchi. E tenendo sempre presente il dato di fondo: il prezzo delle ricariche può diminuire solo se aumenta il numero di chi utilizza le colonnine. Ma questo numero, a sua volta, può crescere solo se si semplificano le procedure, al pari dei rifornimenti di benzina. Quindi: anche con utilizzo sempre più diffuso del pagamento con bancomat o carta di credito.
