Una Smart usata del 2019 è una buona idea?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una Smart usata del 2019 con 89 mila km: Andrea ci sta pensando, ma ha dei dubbi sull’autonomia residua, dopo 5 anni e quella percorrenza. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una Smart usata con 89 mila km mi farà fare 60-80 km al giorno per 3-4 anni?

“Salve, vorrei alcuni consigli, ero interessato ad acquistare una Smart elettrica. Ho visto un annuncio ad un prezzo interessante di una Smart del 2019, con 89.000 chilometri, pensate siano un po’ troppi? È di una compagnia di noleggio. Non riesco a trovare informazioni online che mi facciano capire se posso comprarla e farci 60-80 chilometri al giorno senza problemi per i prossimi 3-4 anni. Oppure mi troverò un’auto da rottamare entro pochi anni?“. Andrea Dangliese

Siamo al limite, bisognerebbe ricaricare tutti i giorni…

Risposta. Per dare un consiglio con maggiore cognizione di causa, occorrerebbe fare un check della batteria, per capire quanta capacità (e quindi quanti km di percorrenza) si sono persi. A spanne si può dire che, per i km che deve fare Andrea tutti i giorni, siamo al limite, o forse oltre. In origine la Smart EQ (ora fuori commercio) dichiarava un’autonomia di 133 km, con una piccola batteria da 18 kWh. Ma sappiamo che si tratta del dato di omologazione, che spesso non trova ricontro nella realtà, per tutte le auto. Basta spingere un po’, magari con una temperatura piuttosto bassa, per vedere che quei km si riducono di un 10-20% almeno. A questo bisogna aggiungere l’usura della batteria in questi sei anni e 89 mila km. A spanne si può ipotizzare un 10%, ma è un dato che si può verificare richiedendo al venditore un check certificato. In pratica: con le distanze che ha davanti, Andrea dovrebbe ricaricare tutti i giorni, ne vale la pena?

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…

Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

BMW i4 eDrive 40 – Anno: 03-2022 – km: 48 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Reggio Emilia – Prezzo: 37.900 euro

Renault Zoe del 2020 – – Anno: 08-2020 – km: 52 mila – Stato Batteria:n.d. – Località: Alessandria – Prezzo:15.500 euro.

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria:n.d. –Località: prov. di Pisa – Prezzo:25.500 euro

Fiat 500e 3+1 Icon – – Anno: 08-2021 – km: 62 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Aosta – Prezzo: 15.000 euro

Tesla Model 3 AWD 2023 – Anno: 11-2023 – km: 16 mila – Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce – Prezzo: 40.900 euro

Volkswagen ID.3 del 2024 – Anno: 01-2024 – km: 9.775 – Stato Batteria: n.d. – Località: Livorno – Prezzo: 31.500 euro

Opel Corsa-e del 2021 – Anno: 01-2021 – km: 47 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Aosta – Prezzo: 13.500 euro

Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari – Prezzo : 20.000 euro