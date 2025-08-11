Una Smart del 2019 è un buon affare? Silvia sta considerando l’acquisto di una del 2019. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una Smart del 2019 com 110 mila km a 7 mila euro me la consigliate?

“V i scrivo perché sto valutando l’acquisto di una Smart EQ ForTwo elettrica del 2019 con 110.000 km, proposta a 7.000 euro. Il mio utilizzo principale sarebbe per spostamenti all’interno del mio Comune, ma occasionalmente mi capita di andare da Tivoli a Roma. La mia preoccupazione riguarda l’autonomia, soprattutto perché ho letto sul vostro sito che la garanzia della batteria Smart copre fino a 100.000 km. In questo caso, l’auto avrebbe già superato tale soglia, pur essendo relativamente recente come anno di immatricolazione. Vorrei chiedervi un parere: secondo voi, considerando l’uso che ne farei e il chilometraggio già percorso, potrebbe essere comunque un acquisto conveniente? Al momento guido una Fiat 500 del 2008 1.4 diesel, quindi questo sarebbe il mio primo passaggio a un’elettrica. Vi ringrazio molto per il vostro tempo e per i preziosi consigli che date ai lettori. Cordiali saluti “ . Silvia Mammola

Ecco che cosa fare per accertarsene

Risposta . L’unico modo per capire se è un buon acquisto è fare quel che si dovrebbe ogni volta che si acquista un’auto elettrica usata. Ovvero chiedere un check certificato della batteria, per capire qual è la capacità e, quindi, l’autonomia residua. Tenendo conto che il range iniziale era di 153 km e che questa percorrenza è sicuramente diminuita in 5 anni e 110 mila km. La distanza da Tivoli a Roma è di circa 38 km, ma dipende poi in quale parte della capitale si deve andare. E occorre anche capire dove ricaricare in caso di necessità. Accertato questo, si può capire se la cifra richiesta è equa.