Una Skoda Enyaq usata con batteria 87% è ok?

Una Skoda Enyaq usata con l’87% di batteria e 80 mila km può essere un affare a 22 mila euro? Lo chiede Gianfranco, deciso a passare all’elettrico. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una Skoda Enyaq usata con 80 mila km a 22 mila euro è un affare?

“S ono un Vostro lettore da qualche settimana e, soprattutto grazie a Voi, ho deciso di avvicinarmi all’acquisto di un’auto elettrica usata. In particolare sto trattando l’acquisto di una Skoda Enyaq usata da 80kWh (scelta in quanto ho 3 bambini piccoli e ho bisogno di spazio). Volevo cortesemente chiedervi un consiglio perché sono in trattativa per una Executive con circa 80.000 km. E con batteria, mi dice il venditore, con salute all’87%, misurata e certificata da officina Skoda (certificato che allego). Che ne dite, può essere buona come usura, oppure ha un qualche problema o è stata “trattata male” dal precedente proprietario? Vi informo che l’auto a me è stata proposta a 22.000 da trattare un pochino. L’auto avrà un anno di garanzia del concessionario e ancora, per le batterie, 5 anni di garanzia Skoda o 160.000 km per un valore non al di sotto del 70%…. Sta rientrando da un finanziamento in cui il proprietario non ha riscattato la maxi-rata. Nel ringraziarvi in anticipo per lo splendido lavoro informativo che fate, colgo l’occasione per porgervi distinti saluti e farvi i complimenti! ” Gianfranco Forti

Ecco come valutarla

Risposta. Facciamo due conti sull’autonomia che l’auto può garantire con batteria all’87%. La Skoda dichiara per questa versione della Enyaq un’autonomia di 545 km: il 13% perso equivale quindi a circa 70 km, il che fa scendere il range attuale a 475 km. Sono sufficienti per gli spostamenti di Gianfranco e famiglia? Nell’accertarlo occorre tener conto che questa autonomia scende (anche di un 20%) se si viaggia ad alta velocità e se la temperatura esterna è molto fredda. Mentre può essere considerata realistica se si guida in città a velocità contenute. Non siamo in grado di giudicare lo stato dell’auto per tutte le altre componenti, non avendola sotto mano, ma la batteria è sicuramente l’aspetto cruciale nella valutazione. Quanto al prezzo, occorrerebbe sapere in che anno è avvenuta l’immatricolazione: provenendo un noleggio a lungo termine, dovrebbe avere 3 o 4 anni. Tenga presente che in questo momento le quotazioni delle elettriche usate sono in flessione. Secondo l’ultima rilevazione di Autoscout 24, c’è un calo del -15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del -12,6% rispetto a inizio anno. Forse c’è spazio per una bella limatura dei 22 mila euro richiesti.

