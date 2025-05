Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una sfida a pubblicare dure critiche all’auto elettrica ci arriva dal lettore che sostiene di avere perso il posto di lavoro proprio per colpa della svolta green nel mondo dell’auto. La sua azienda, in crisi, produceva manicotti per motori diesel.

Una sfida a pubblicare un attacco alla “follia ambientalista”

“Le vostre risposte sono sterili e non veritiere. La transizione elettrica è il risultato dell’ imposizione della Comunità europea. Un’mposizione senza fondamento. Infatti l’estrazione di litio e cobalto avviene creando enormi disastri ambientali e non solo. Di recente su Rai 3 (trasmissione Kilimangiaro, se non erro) hanno fatto vedere cosa succede nei pochi paesi dove si trovano queste materie prime. Il vostro ambientalismo è del tutto inutile, aggiungo dannoso perché sta causando un disastro economico occupazionale. In nome della follia ambientalista si butta via un settore che ha quasi 150 anni di storia.

Aggiungo che la tecnologia dei motori termici poteva solo migliorare. Non dimentichiamo che noi italiani abbiamo inventato il motore Fire e il diesel Multijet. Motori unici, che hanno migliorato consumi ed inquinamento. Sapete quanto inquina un diesel Multijet Euro 7??? 0.000009 PM, quasi nulla. È facile dare la colpa a chi, come dite voi … non è riuscito a stare dietro il cambiamento. Frottole, ci sono Paesi che non hanno una storia industriale automobilistica e non hanno nulla da perdere. Ora voglio vedere se pubblicate la mia replica alla vostra sterile risposta“. Giovanni Leonetti

Il declino italiano viene da molto più lontano…

Risposta. Noi diamo la parola a tutti, figurarsi se non la diamo a chi sta vivendo il dramma della perdita del posto di lavoro. Ribadiamo che è troppo comodo usare l’auto elettrica come capro espiatorio di una crisi del settore industriale italiano che viene da molto più lontano. Come ben sanno i tanti che hanno perso il lavoro prima di chi ha scritto le lettera qui sopra. Ma ce la caviamo attaccando sempre i soliti bersagli: l’Europa e la transizione elettrica, evitando di guardare in faccia i problemi veri. Non è rimpiangendo gli anni del Fire e del Multijet che si risolvono i problemi: il mondo va avanti, l’Italia guarda indietro.