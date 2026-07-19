 Una serata per ricordare Paolo Pasquini, il visionario del BoXel

Giovedì 23 luglio, dalle 19, una serata dedicata a Paolo Pasquini, progettista bolognese che già negli anni Ottanta immaginava una mobilità elettrica urbana semplice, sostenibile e costruita attorno alle esigenze delle persone. Si svolgerà presso Podere Riosto a Pianoro (Bologna). L’iniziativa prevede la proiezione del documentario Il Coraggio del BoXel, Paolo Pasquini raccontato dal suo pilota, preceduta da un’introduzione con filmati sulla storia della mobilità elettrica e sul progetto BoXel.

Un’idea di mobilità nata con decenni di anticipo

C’è chi diceva che Paolo Pasquini fosse avanti di trent’anni. Oggi, a quarant’anni dalle sue intuizioni, quelle idee appaiono ancora sorprendentemente attuali. Pasquini non inseguiva la conversione delle auto con motore termico in elettriche: il suo obiettivo era molto più radicale, progettare veicoli elettrici originali, pensati fin dall’inizio per i centri urbani, capaci di coniugare praticità, sostenibilità e funzionalità.

Un approccio che anticipava molti dei temi oggi al centro del dibattito sulla mobilità urbana, ma che in Italia ha trovato pochissimo spazio.

Il BoXel, una scatola elettrica per la città

Il progetto più noto di Pasquini è il BoXel, acronimo che richiama sia la “scatola elettrica” sia BOlogna X l’ELettrico. Un veicolo modulare concepito per rispondere alle esigenze quotidiane della città, frutto di un lungo lavoro portato avanti con grande determinazione, sacrifici e il sostegno di amici e collaboratori.

Pur rimanendo un’esperienza limitata nel tempo, il BoXel ha dimostrato la validità tecnica e concettuale di una proposta che oggi potrebbe essere riletta alla luce delle nuove esigenze di mobilità sostenibile.

Il documentario racconta la storia di Pasquini

La serata sarà introdotta dal regista Andrea Pavone Coppola, che presenterà alcuni filmati dedicati alla mobilità elettrica storica e alla nascita del BoXel. A seguire verrà proiettato “Il Coraggio del BoXel, Paolo Pasquini raccontato dal suo pilota”, documentario presentato al Biografilm Festival.

Al termine della proiezione è previsto uno spazio aperto a domande e considerazioni, con l’obiettivo di condividere il ricordo di un protagonista poco conosciuto ma significativo della storia italiana della mobilità elettrica.

Cena e prenotazione obbligatoria

L’appuntamento inizierà alle 19 con aperitivo e cena presso Podere Riosto, seguiti dalla proiezione del documentario alle 21.20. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria.

Il costo della serata è di 45 euro per gli adulti, 35 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni e 25 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni: Podere Riosto, info@podereriosto.it