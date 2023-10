Una Seicento Elettra con batterie della 500e

Una Seicento Elettra trasformata con il pacco-batterie della nuova 500e: è l’operazione realizzata da Gianni, un lettore, che qui racconta come si è mosso. Un’operazione simile fu realizzata quattro anni fa da Riccardo, un altro lettore.

Una Seicento Elettra da trasformare, invece di una EV nuova: più ecologico…

“Da un po’ volevo un’auto elettrica. Ma prenderla nuova, con i pochi km che faccio mi sembrava uno spreco, sia economico, sia ambientale, in quanto non raggiungerei i km per bilanciare la CO2 della produzione della batteria. Guardavo all’usato, ma trovavo solo qualche Zoe sui 6.000 euro. Mi sarebbe piaciuto fare un retrofit su un’auto vecchia utilizzando le batterie di una BEV recente incidentata, che cominciano a trovarsi. Ma quelli che vendono i kit retrofit vogliono vendere la batteria, e fare un’omologazione in esemplare singolo sarebbe costato come comprare una Tesla. Ad un certo punto mi è tornata in mente la vecchia Fiat Seicento Elettra di fine anni 90. A parte le batterie al piombo, era avveniristica per i tempi (motore asincrono da 30kW raffreddato a liquido, riduttore a rapporto fisso, quasi tutta l’elettronica Siemens). E aveva anche la trazione posteriore“.

Ho trovato la batteria della 500e da un demolitore e poi…

“Dopo un po’ ne ho trovata una in Sicilia, ferma da anni, appartenuta alla famosa flotta del Comune di Palermo, e me la sono fatta spedire. Non sono andato a vederla, sapevo che era brutta e non marciante causa batterie, ma era abbastanza completa e il venditore aveva anche dei ricambi. Poi ho cercato un pacco-batterie recente e ne ho trovato uno di una nuova 500e da un demolitore. E, dopo aver verificato sui manuali Fiat che la dimensione delle celle fosse compatibile con lo spazio sotto la Seicento, mi sono fatto spedire anche quello. E da li è iniziato il lavoro di smontaggio della batteria della 500e per estrarne i moduli con le celle al litio. E della Seicento per togliere le batterie al piombo, ripristinare freni, impianto elettrico e carrozzeria. Per ottenere la tensione giusta per la Seicento, servivano 6 dei 9 moduli della 500e e giocandoci per un po’ a tetris sono entrati nei cassoni originali della Seicento. Il raffreddamento a liquido qui non serve, essendo bassa la potenza del motore le batterie così grandi non si scaldano. Però non puoi fare la carica rapida in DC“.

Una Seicento Elettra rinata spendendo 7.500 euro

“Per gestire i moduli batteria, ho preso un BMS che si interfaccia direttamente con l’elettronica incorporata ai moduli stessi. Il powertrain originale non è stato modificato e anche il caricabatterie, con una minima modifica, carica le batterie al litio. Manca la presa di ricarica mennekes, che prima o poi monterò. La capacità della batteria è di 28kWh (64 celle delle 96 originali Samsung della 500e da 42kWh). L’autonomia, stimata in quanto (non ancora verificata fino alla fine su strada) è di oltre 200km, lo 0-50km/h è in 5 secondi. La velocità massima è quella originale, ovvero poco più di 100km/h. Rispetto alle BEV attuali, va un po’ più piano come velocità massima, si ricarica più lentamente ed è più rumorosa. Ma è comunque piacevole da usare, non ha l’eccesso di elettronica delle auto recenti e dà una seconda vita sia all’auto sia alla batteria. Avevo l’obbiettivo di stare sui 6.000 euro, e ne ho spesi circa 7.500. Ma, considerando che la batteria è quasi nuova, è stata riverniciata ha gomme e freni nuovi direi che va bene“.

