Una road map per l’E-Valley? “Le batterie a stato solido”

L’E-Valley deve darsi una missione: per esempio, diventare polo di eccellenza mondiale nelle nuove batterie a stato solido. Un obiettivo realistico, da raggiungere in tre-cinque anni, secondo l’ingegner Giuseppe Corcione, ideatore dell’hub tecnologico Reinova. «Qui abbiamo tutte le competenze necessarie: nuovi materiali, solventi, tessile, ceramica, elettronica di potenza. Basta metterle assieme in un grande progetto tecnologico».

Incontriamo l’ingegner Corcione a Soliera, nella sede di Reinova inagurata in luglio e già in piena attività, con una quarantina di super tecnici al lavoro. A dieci giorni dal nostro evento nell’ambito di Ecomondo-Key Energy, gli abbiamo chiesto trarre le conclusioni di un’intera giornata di dibattito e ipotizzare una road map per il futuro della Motor Valley emiliano-romagnola di fronte alla transizione verso la mobilità elettrica.

«A Rimini _ dice Corcione _ abbiamo appurato due cose. Primo: che ci piaccia o no il futuro è segnato e sarà elettrico; l’hanno detto chiaramente Roberto Fedeli, il professor Giorgio Prodi e quasi tutti i relatori. Secondo: il sistema industriale ha consapevolezza del cambiamento ed è pronto ad affrontarlo, ma procede in ordine sparso, senza una prospettiva tecnologica chiara e condivisa. Questo è un rischio».

La Motor Valley rischia di diventare marginale nel mondo dell’automotive

Quale sarebbe?

La filiera della Motor Valley rischia di perdere la sua centralità come fornitrice di componenti esclusivi di primo livello. Se il territorio non esprimerà più, nella trazione elettrica, le stesse eccellenze tecnologiche finora espresse in quella termica, i grandi costruttori porteranno al loro interno lo sviluppo dei componenti chiave o si rivolgeranno a grandi fornitori esteri. Qui resterà la componentistica di secondo o terzo livello, puramente manifatturiera e sottoposta a una spietata concorrenza sul prezzo.

Ci aiuti a capire…

Supponga di essere invitato a una cena di gala e che le serva un vestito: andrà a cercarlo da un grande stilista, che so, Armani. Ma se Armani non ha la sua taglia o non ha una collezione aggiornata, lei dovrà comprarsi un tessuto, scegliere un modello, trovarsi un sarto. Il suo vestito sarà l’assemblaggio di forniture intecambiabili tra loro.

Un tavolo tecnologico per mettere assieme le competenze

Il presidente Stefano Bonaccini, però, ha promesso che la Regione Emilia-Romagna farà di tutto perche la Motor Valley resti un pilastro mondiale dell’automotive. Quali strumenti ha a disposizione, secondo lei?

Abbiamo competenze nelle imprese e nelle Università, abbiamo al fianco le istituzioni, abbiamo una finanza capace di supportare gli investimenti, abbiamo ancora appeal e potere contrattuale nei confronti delle grandi case automobilistiche. Mettiamole tutte attorno a un tavolo, decidiamo noi quali nuove tecnologie ci interessano, creiamo il fabbisogno attrono al quale far crescere i nuovi protagonisti industriali che prendano il testimone di Magneti Marelli o FCA, oggi purtroppo a trazione straniera.

Obiettivi per l’E-Valley: batterie, super motori, inverter, hypercharger

Quali potrebbero essere i filoni tecnologici più interessanti per una nuova filiera elettrica nella Terra dei Motori?

I motori elettrici di alta gamma e alte prestazioni, gli inverter di alto profilo, l’elettronica di potenza nei sistemo di ricarica ultrarapida. E le batterie. Per ognuno bisogna censire il fabbisogno, le competenze, le potenzialità; indicare un programma di sviluppo, identificare gli investimenti e come finanziarli. Penso a un manifesto pubblico-privato che potremmo chiamare “mobilità Italia”.

Non abbiamo grandi aziende capofiliera, tipo la Bosch tedesca. E su molte tecnologice, come le batterie, siamo in grave ritardo…

E’ vero. Ma abbiamo una grande fortuna: i veicoli elettrici si fanno in modo diverso e quasi tutto è ancora nella fase iniziale di sviluppo. Molte tecnologie sono addirittura da reinventare nei prossimi cinque o dieci anni. Una virtuosa contaminazione fra settori limitrofi ci può consentire di colmare il gap. O di arrivare per primi su soluzioni innovative. Le batterie, per esempio: siamo tagliati fuori da quelle agli ioni di litio standard, ma potremmo cavalcare da protagonisti quelle allo stato solido che richiedono materiali e lavorazioni del tutto nuove: ceramica, tessile, automazione industriale, chimica dei solventi potrebbero dare un grande contributo a padroneggiare la tecnologia vincente per i prossimo vent’anni.

Sta candidando Reinova come aggregatore del progetto “mobilità Italia” ?

Reinova certamente può colmare una parte del gap, in supporto ad altri protagonisti industriali. Siamo nati come uno strumento, ma in qualità di ente terzo al servizio di tutti, possiamo essere la scintilla che innesca il progetto.

