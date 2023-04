Una ricarica “quasi domestica” dal cortile….E’ vietata o no?

Cesare pensa a una ricarica domestica molto particolare: ha modo di installare una wallbox in cortile, ma non ha posto auto privato. Può collegare l’auto, lasciandola in strada accando alla recinzione del suo giardino? Inviate i quesiti a info@vaialettrico.it

“Salve, sto pensando di passare ad una EV alla prossima rottamazione della mia vecchia Fiat Doblò.

Abito in una zona molto tranquilla ma non ho un box auto, però posso tranquillamente parcheggiare di fianco al muro di cinta della mia bifamiliare dove ho in prossimità del muro che è alto circa 1,60 mt un piccolo sgabuzzino con prese elettriche ecc…

Ricarica in cortile, auto in strada

A livello tecnico non credo ci siano problemi a collegare un caricatore alla rete di casa e poi farlo passare sopra al muro per collegare la mia auto.

Mi chiedevo se ci fossero dei problemi legali o di sicurezza che mi vietano questa procedura.

Tra l’altro mi capita di vedere la sera camper o furgoni frigorifero parcheggiati a fianco di case collegati con delle prolunghe alla rete domestica e non so quanto possano essere regolari…„ Cesare

Si può fare, ma occhio ai pedoni

Risposta-La soluzione che lei ha immaginato, Cesare, è originale, ma le assicuro che lei non è il primo. Ci confermano gli installatori di wallbox che molti altri l’hanno già adottata.

In effetti non comporta nessuna violazione della legge o del Codice della Strada. A condizione però che il suo cavo di ricarica, passando dalla wallbox nel suo spazio privato alla sua auto parcheggiata in strada, non causi intralcio o non costituisca una pericolo (cosiddetto di inciampo) per i pedoni.

Purchè non ci sia di mezzo un marciapiede

In altre parole, tra la recinzione e la strada non deve esserci un marciapiede. E la sua auto deve essere completamente addossata alla recinzione stessa. Se è così, proceda tranquillo: nessuno potrà dirle nulla.

