Una rete di officine specializzate in EV: quando in Italia?

Una rete di officine specializzate in riparazione di auto elettriche, anche in garanzia: in Inghilterra c’è, in Italia? Segnalazione e domanda di un lettore. Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it

Una rete di officine, anche per interventi in garanzia: in Inghilterra c’è, da noi?

“Vi inoltro il link, che mi ha girato mio fratello residente in Inghilterra e possessore di una auto elettrica, del sito che pubblicizza una rete di officine specializzate in riparazione di auto elettriche multimarca. Riconosciute ed autorizzate ad eseguire interventi anche su vetture in garanzia. L’equivalente elettrico dei meccanici di fiducia che troviamo nei quartieri delle nostre città. Tale tipologia di reti esterne alle concessionarie stanno prendendo piede in molte nazioni europee. Viene da comprendere come vi sia all’estero la volontà di abbracciare un nuovo mercato, ritenuto sempre più promettente. E in Italia?“. Andrea D’Accordi

Ce ne sarebbe un gran bisogno, ma siamo la Cenerentola d’Europa

Risposta. L’Inghilterra è un altro pianeta per quel che riguarda le auto elettriche. Nel 2024 ne sono state vendute 381.970 e la quota di mercato ha sfiorato il 20% (19,6% per la precisione). Se si considerano anche le ibride plug-in (8,6% di quota e 167.178 unità), si vede che il mercato delle auto ricaricabili con la spina vale il 28,2% del totale. Da noi le vendite di elettriche sono state pari a un sesto (65.989 e 4,2% di quota) ,a conferma di un trend che dura da anni. Ergo: Hevra, la rete citata dal lettore, punta su un potenziale parco-clienti molto più vasto del nostro, dato che le auto con la spina in circolazione si contano in milioni. Mentre da noi siamo ancora alle centinaia di migliaia. E dire che ce ne sarebbe un gran bisogno, dato che spesso le reti ufficiali brancolano nel buio quando c’è da operare su una EV. Con fermi-auto che durano mesi, come testimoniato da molti lettori. Necessità che riguarda anche gli interventi di ripristino in caso di incidente, anche questi fonte di delusioni e polemiche.

