Una Renault Zoe di seconda mano, che cosa controllare?

Una Renault Zoe di seconda mano: Lorenzo sta pensando di sostituire la sua vecchia Polo con un'elettrica usata. Che cautele deve usare? Vaielettrico risponde.

Una Renault Zoe di seconda mano: non faccio mai viaggi di più di 120 km…

“S ono da tempo interessato alle auto elettriche per temi ecologici. E ora che la mia vecchia Polo a benzina ha problemi con la lubrificazione del motore: l’avrei tenuta un paio di anni ancora per vedere l’evoluzione tecnologica delle auto elettriche. Sono interessato ad acquistare una Zoe usata. La scelta ricade su quel modello perché presenta un maggior numero di veicoli disponibili sul mercato dell’usato, probabilmente perché tra le prime ad essere messa sul mercato. Ho scoperto che occorre fare attenzione alla versione per conoscere l’autonomia che copra le mie abitudini (solitamente non faccio viaggi più lunghi di 120 km). Ho trovato qualche offerta sulla R90 92 CV e spero di trovarla presto a prezzi accessibili (del resto l’usato del termico non è molto più conveniente). A cosa fare attenzione per trovare un buon equilibrio prezzo-autonomia? Ha ancora senso comprare auto con motore termico sotto i 10.000 euro, se si può essere soddisfatti da elettriche usate con 200-300km di autonomia a prezzi di poco superiori? “ . Lorenzo Maiocchi

Pretendere un certificato sulla salute della batteria