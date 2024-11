Una Renault Scenic dopo la Opel Corsa-e? Dopo 4 anni con il modello della Casa tedesca. Un lettore triestino, ci sta pensando e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Una Renault Scenic è una buona scelta? C’è da fidarsi per affidabilità e assistenza?

“Ciao a tutti, siamo dei felici possessori di una Opel corsa-e, sta finendo il 4° anno di finanziamento. E, visto che tutte le EV più recenti hanno almeno 100 km in più di autonomia (la nostra partiva con 300 e qualcosa) stiamo valutando un cambio. L’accordo con la finanziaria è che ci valuteranno la nostra 13.000 euro circa e che possiamo tenerla e pagare avanti o tornarla per prendere qualcos’altro. Avendo loro anche la Renault, sarei tentato dalla Scenic, che di km ne farebbe un bel po’ di più. I francesi, però, non sono certo famosi per l’affidabilità della loro elettronica e ancora meno per l’assistenza e questo un po’ mi blocca. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate. Premetto che la Opel è stata una scelta ottimale e la nuova fa anche lei un centinaio di km in più. Lascio la via vecchia per la nuova o resto in Opel? P.S. Per il discorso colonnine a Trieste è una mezza tragedia, per fortuna abbiamo le wallbox condominiali assistite dal fotovoltaico“. Werner Keber

I fattori (economici e no) che vanno considerati

Risposta. Si tratta di due auto diverse e qui entrano in gioco fattori come i gusti e le esigenze (anche economiche) di chi compra. La Corsa-e è sostanzialmente una citycar che, nella nuova versione, ha un’autonomia di 405 km e una batteria che si ricarica fino a 11 kW in AC e a 100 kW in DC. Con prezzi da 34.300 euro. La Scenic è un Suv che, nella versione d’ingresso, ha 430 km di range e ricarica a potenze più elevate, 22 kW in AC e 150 kW in DC. Con prezzi da 40.050 euro. Le dimensioni sono ben diverse, basti dire che la Scenic è lunga 41 cm in più (447 contro 406) e alta 14 cm. in più (157 contro 143). Chi viaggia molto, ovviamente, apprezza il fatto di rifornire a potenze più elevate, e quindi in tempi più ristretti. Se invece si usa l’auto soprattutto in città. ricaricando a casa, la differenza può non pesare. Quanto all’affidabiità del modello francese, al momento non si segnalano particolari problemi.

