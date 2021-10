Una Porsche 912 diventa elettrica con un motore Tesla

Una Porsche 912 del 1968 diventa elettrica grazie al “trapianto” del motore di una Tesla Model S. Il propulsore montato dietro, al posto del 4 cilindri originale.

Una Porsche 912 che fa i 250, con 32 kWh di batterie

L’insolita operazione è stata realizzata da un centro californiano specializzato, Zelectric. E raccontata nel “Garage di Jay Leno”, il più famoso programma di auto della tv americana. Davide Bernardo e Trent Wonsley hanno spiegato come è stato possibile inserire un propulsore Tesla in una Porsche vintage senza “strappare l’anima” alla tedesca. Nessun taglio o saldatura nella carrozzeria o nel telaio, che la 912 condivideva con la più nota 911. Ma un intervento così accorto e rispettoso da consentire a un cliente che volesse tornare al 4 cilindri a benzina di farlo. Sulla 912 è stato montato un pacco-batterie diviso in due alloggiamenti, con capacità complessiva di 32 kWh. Chiaramente non era l’autonomia (circa 250 km senza spingere) che interessava, ma la necessità di contenere il peso, stimato in circa 1.140 kg. Ma con un motore da 536 Cv, che può spingere la 912 fino a 250 km/h. Velocità che ha imposto un adeguamento di freni e sospensioni.

E ora il cuore della Tesla su una Ford Mustang del ’65

I Porschisti duri e puri sui loro forum hanno storto il naso davanti a questo trapianto. Ma Zelectric è convinta che l’operazione funzioni. Non solo: al SEMA di Las Vegas, in programma dal 2 novembre, l’officina californiana presenterà una versione della 912 con lo stesso motore Tesla, ma batteria da 45 kWh. E metterà in mostra anche una Ford Mustang del 1965 trasformata anch’essa in elettrico con un propulsore Tesla. E batterie in grado di garantirle un’autonomia fino a 460 km. La verità è che oltre-Oceano il concetto di auto d’epoca è visto con molta meno sacralità di quanto avvenga in Europa. E le trasformazioni di questo tipo sono le star mostrate continuamente nei canali specializzati, alimentando un mercato già molto fiorente.

