Una piccola elettrica per mia madre: consigli?

Una piccola elettrica per mia madre: che consigli potete darmi? Matteo ci scrive per avere ragguagli sull’offerta attuale di citycar a emissioni zero. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una piccola elettrica: che modelli potrei valutare, anche più piccoli della Zoe?

“Salve, seguo spesso i vostri VIDEO su YouTube e per questo vi scrivo per un consiglio. Mia madre vorrebbe acquistare una utilitaria per la città ed avevo pensato ad una elettrica. Solo che su questo “segmento” non sono molto informato… Premettendo che la Renault Zoe per lei è “grande“, che cosa potrei valutare come acquisto? Vi ringrazio in anticipo“. Matteo

Finalmente la scelta c’è, ecco 5 modelli da considerare

Risposta. Finalmente comincia a esserci una buona scelta di piccole elettriche, anche di dimensioni inferiori rispetto alla Zoe (peraltro ormai fuori produzione). Nella tabella a fianco abbiamo riassunto lo stato dell’arte, con le caratteristiche di 5 modelli che rientrano in un range di prezzo che va da 17.900 a 27.900 euro. Le due meno costose, la Dacia Spring e la Leapmotor T03, sono made in Cina, anche se vendute da gruppi europei come Stellantis e Renault. L’autonomia non arriva a 300 km e si tratta quindi di auto da città o poco più. E anche la potenza è limitata, soprattutto nella Spring, che non va oltre i 45 Cv (la T03 ne ha 95). Gli altri tre modelli, presentati in tabella nelle versioni meno costose e con autonomia più contenuta, si prestano a un uso un po’ più esteso, anche grazie a buone potenze di ricarica Quindi a soste più brevi. La Inster, in particolare, arriva a 120 kW, la e-C3 a 100 e la Renault 5 a 80. La Citroen e la Hyundai hanno forme da piccoli Suv, mentre la R5 si richiama a un’icona del secolo scorso: bisogna capire la mamma di Matteo che gusti ha…Naturalmente non va dimenticata la 500e, che però costicchia ed è in attesa di una nuova versione (più economica) che dovrebbe arrivare a breve.

