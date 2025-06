Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una piccola elettrica convincente non la vedo…Marco dopo tre anni ha deciso di riscattare la sua Volkswagen e-Up, acquistata con finanziamento. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Dopo la mia e-Up non trovo più una piccola elettrica convincente: mi son perso qualcosa?

“Ciao Redazione, praticamente tre anni fa acquistai la mia prima auto elettrica. Una Volkswagen e-Up! che trovai, tra l’altro, tra le ultime disponibili in rete e l’acquistai a Rovereto. Essendo di Milano, il ritiro dell’auto fù già il mio battesimo del fuoco con una Full Electric. Da lì amore continuo. Ai tempi però l’acquistai con finanziamento, pensando che potesse essere una (seconda) auto di transizione. Mi aspettavo che il vibrante mercato delle BEV avrebbe prodotto qualcosa di interessante, sotto i 4 metri di lunghezza. Invece… La Renault 4 è grande. La Byd Seagull è diventata Dolphyn Surf e si è ritrovata così 20cm in più (pare per poter superare i crash test europei, confermate?). La produzione della Leapmotor T03 è ferma… In questa situazione, ho riscattato con entusiamo la mia e-Up! e non vedo nulla di interessante all’orizzonte. La prossima Twingo pare avere un’autonomia ridicola…Mi sono perso qualcosa o terrò a lungo la mia auto?“. Marco

Le aletrantive non mancano. E ci sono due VW in arrivo…

Risposta. La prima cosa che ci viene per rispondere è che, visto che siamo in casa Volkswagen, val la pena aspettare di vedere le due piccole in arrivo, ID.2 (nel 2025) e ID.1 (2026). La Casa tedesca assicura che questi due modelli faranno fare un bel salto in avanti alle citycar, con batterie molto più performanti e meno costose. Ma anche la concorrenza non è stata a guardare: la Citroen con la e-C3, la Renault con la R5 e la Hyundai con la Inster offrono sicuramente alternative interessanti. E non dimentichiamo la Grande Panda e la Nuova 500e, che prima o poi arriverà. Poi ci sono le auto made in Cina e non c’è dubbio che i riflettori al momento sono puntati sulla Dolphin Surf. Anche noi, vedendola dal vero, siamo rimasti un po’ stupiti, ci aspettavamo una taglia più contenuta, ma il prezzo d’attacco è rimasto da citycar, sotto i 20 mila euro. E registriamo un grande interesse verso questo modello.