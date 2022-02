Una novità al mese: così VW va a caccia di Tesla

Una novità al mese: con tutta la sua potenza di fuoco, il Gruppo Volkswagen dà la caccia alla leadership mondiale di Tesla nel mercato dell’elettrico. Ce la farà?

Una novità al mese: ID.5, Enyaq Coupè, Pulmino VW…

In gennaio la Volkswagen ID.5, in febbraio la Skoda Enyaq Coupé, in marzo il “Pulmino” Volkswagen ID.Buzz…Così è cominciato il 2022 e il trend è destinato ad accelerare. Abbiamo davanti anni in cui il colosso tedesco sparerà in media almeno un nuovo modello ogni 30 giorni, per coprire tutte le nicchie di mercato. Con un importante step nel 2025, quando a una gamma di modelli per lo più costosi si aggiungeranno le piccole, con i marchi VW, Skoda e Seat. Per il momento Tesla va in direzione opposta: vuole concentrarsi sui due modelli di punta, Model 3 e Model Y, convinta com’è che ci siano ampi margini per crescere con quest’accoppiata. Investendo molti sforzi nell’affinare il processo produttivo, man mano che si aprono nuove fabbriche, con l’obiettivo di arrivare a costi di produzione incredibilmente bassi. Avendo a quel punto un’arma con cui decidere se gonfiare i profitti, mantenendo i prezzi. O piuttosto abbassarli sferrando un altro pugno nello stomaco della concorrenza.

Una novità al mese, ma senza best-seller

Ma quale delle due strategie può pagare di più? Quella (apparentemente) conservativa di Elon Musk o quella (apparentemente) aggressiva di Volkswagen? Difficile che il sorpasso avvenga quest’anno: usciamo da un 2021 in cui Tesla ha venduto quasi il doppio delle EV del concorrente tedesco, 936 mila contro 451 mila. Stessa musica in Europa E soprattutto il gruppo VW non ha ancora trovato un best seller in grado di contrastare il Model 3 in termini di numeri. Ha diversi modelli che vendono bene (la ID.4 soprattutto), ma non ne ha nessuno che venda benissimo. E sconta la debolezza della ID.3, che nei piani di Wolfsburg deve rappresentare nell’elettrico quel che la Golf sa garantire tra le auto tradizionali. Tanto più che Tesla in questo momento è un oggetto del desiderio, un lovemark, con motivazioni d’acquisto che vanno al di là del razionali. Cosa che non si può dire, almeno per ora, per le EV targate Volkswagen o Audi.

Ecco le prime anticipazioni sui prezzi ID.Buzz

Tra le novità in arrivo in questo primo trimestre 2022 la più attesa resta comunque l‘ID. Buzz, riedizione in elettrico del famoso Pulmino. La presentazione ufficiale è prevista per il 1° marzo, ma i media tedeschi hanno cominciato ad anticipare i prezzi. Auto, Motor und Sport parla di un listino per la Germania da circa 53.900 euro per la versione passeggeri, con batteria da 77 kWh. Per l’Italia il prezzo andrebbe arrotondato, visto che l’incidenza fiscale da noi è più alta: diciamo almeno 55 mila euro. La versione più economica sarà ovviamente quella più spartana, da lavoro, per la quale si ipotizza un prezzo da 38.900 euro più IVA. Sempre con batteria da 77 kWh. Le consegne inizieranno già nella seconda parte dell’anno. A fine 2023 l’ID.Buzz arriverà in versione ancora più economica con batteria da 58 kWh e autonomia più contenuta.