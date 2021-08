Una MG plug-in meglio dell’elettrica? Vaielettrico risponde

“V orrei chiedere un Vs. Parere riguardo l’acquisto di un auto elettrica. Ho individuato come potenziale acquisto la MG Ehs, una ibrida plug in che promette 53 km in elettrico. Conosco le Vs. remore sulle auto plug in, ma mi sto convincendo che sia il migliore acquisto per me. Questo in quanto normalmente uso l’auto quasi tutti i giorni in città o appena fuori. Rientro quindi abitualmente nei 50 km circa di autonomia potendo caricare l’auto in garage di proprietà. Sempre abitualmente, circa una o due volte al mese però faccio dei viaggi di piacere, dei we lunghi. Facendo anche 300 km circa in andata, spesso in autostrada, viaggi che con la benzina farei in modo più sereno, magari ricaricando la batteria di 50 km di autonomia ove possibile. Io ho paura che con una full electric andrei in difficoltà sui viaggi lunghi. Attraverso simulazioni con Abrp ho constatato che comprando una MG zs full electric, con autonomia di 263 km (teorici) , andrei a ricaricare sul percorso Padova-Milano 3 volte tra andata e ritorno. Dovendo uscire dall’autostrada, e perdere oltre 3 ore per stop ricarica, uscita autostrada etc e più che raddoppiando i tempi di viaggio. Sarebbe una scelta giusta? C’è qualche errore nel mio ragionamento? “ . Giuseppe Costa.

Risposta. Il dilemma non riguarda solo la scelta tra elettrica o ibrida plug-in. Riguarda anche che modello scegliere . Con 263 km di autonomia (valore che cala in autostrada e ancor di più viaggiando in inverno), la MG è una delle auto full-electric con l’autonomia più contenuta. Adatta, quindi, per viaggi brevi. Altre arrivano a 4-500 km e anche oltre. Ergo: se la scelta è indirizzata verso la MG, magari avendo ponderato altri elementi come il prezzo, nulla da eccepire sulla scelta del modello con doppio motore.

“Colonnine, troppi malfunzionamenti”

“Premettendo che sono un “elettrico” da più di 6 anni (Zoe), vorrei esternare tutta la mia incazz…rabbia, per come continuano a funzionare le “maledette” (ed i suoi “padroni”) colonnine. In tempi non sospetti (anni fa), avevo quasi accettato (ma non condiviso), il fatto di questo alternarsi di malfunzionamenti delle stesse. Anche se non comprendevo la difficoltá di poter attaccare una (diciamo) spina alla (diciamo) presa e poter funzionare come un qualsiasi elettrodomestico!!! Ma venendo ad oggi mi chiedo il perché la situazione anziché stabilizzarsi posso tranquillamente dire CHE SIA PEGGIORATA!!! E questa é solo UNA delle negativitá del sistema. Ci si potrebbe scrivere un poema di mille e piú cose storte e che ripeto continuano nel tempo. A questo punto mi chiedo, come faremo quando in “campo” saremo milioni di elettrici??“ Luca Paradisi.

Risposta. Lo diciamo da tempo: non basta piantare bandierine per dire che in Italia ci sono tot colonnine. Bisogna poi assicurarsi che funzionino e dare adeguata assistenza in caso di malfunzionamento. O sfoghi come questo diventeranno sempre più frequenti.

