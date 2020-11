Una Mercedes in prova. Ma non è un’auto, è una…app

Una Mercedes in prova, ma questa volta non è un’auto, è una app, segno dei tempi che cambiano. L’app è l’EQ Ready, sviluppata dalla Mercedes. Una Mercedes che ti guida nei viaggi più lunghi

Il test è firmato dai tecnici di Auto Motor und Sport, la più importante rivista tedesca. Gente che è abituata a strapazzare le auto. Ma che ha dovuto prendere atto che che per gli automobilisti elettrici il funzionamento della app che ti guida conta, quasi come prestazioni e autonomia. La EQ Ready è stata sviluppata dalla Mercedes non solo per i suoi clienti, ma per tutti, e si scarica gratuitamente. A che cosa serve? “Si ottiene l’analisi quotidiana e si possono calcolare i percorsi con un veicolo elettrico. Compreso il consumo della batteria e la visualizzazione delle stazioni di ricarica“, scrive su Linkedin Sabine Scheunert, responsabile Digital & IT di Mercedes. “Un’altra funzione è la simulazione di ricarica virtuale: l’applicazione visualizza il livello della batteria virtuale del veicolo simulato. E si può scegliere tra diverse opzioni di ricarica in qualsiasi momento per caricare il veicolo virtualmente in tempo reale“. Dopo aver installato l’app, l’utente può inserire i dati dell’auto che sta attualmente utilizzando. E selezionare un modello elettrico o un ibrido plug-in della Mercedes come veicolo di confronto.

Analizza la tua guida e l’itinerario per dirti dove e quando sostare

Il giornale tedesco spiega che l’app è progettata in modo tale da riconoscere automaticamente quando il proprietario sta guidando la sua auto. “I percorsi di guida giornalieri del proprietario vengono analizzati solo in modo anonimo con il consenso del proprietario“. Per rispettare la privacy, i dati personalizzati vengono raccolti solo se il cliente dà esplicitamente il suo consenso. EQ Ready fa riferimento alla temperatura, alla distanza, alla topografia e al comportamento in accelerazione e frenata, E da qui, calcola il consumo di energia dell’auto elettrica (o ibrida plug-in) selezionata per ogni viaggio. In pratica è un angelo custode per i viaggi più lunghi, visualizzando le stazioni di ricarica e dicendoti dove e quando dovrai rifornire. Responso finale di Auto Motor und Sport: “Nel complesso l’app ha funzionato da subito senza problemi. Anche perché non è necessaria alcuna connessione internet per analizzarne il comportamento in mobilità“.