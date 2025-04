Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una Mazda MX-30 usata me la consigliate? Mattia deve sostituire la sua Mercedes Classe A e sta pensando al modello del brand giapponese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho una Mercedes Classe A con 140 mila km da sostituire…

“H o vistoi vostri VIDEO su YouTube e vi scrivo questa richiesta di consulenza. Ho una Mercedes Classe A 180 automatica del 2015 con 140.000 km. È arrivata ad un punto della vita in cui o la cambio, raggranellando ancora 8 /9.000 euro, oppure la tengo finché non mi abbandona lei, con tutti i rischi di guasti del caso. Secondo i miei calcoli, il motore elettrico potrebbe essere la soluzione ideale per ammortizzare la cifra che spenderei negli anni. Compensandola con la svalutazione del veicolo nuovo. Descrivo le mie esigenze. Ho il fotovoltaico a casa da 2,9 kw, il contatore da Enel arriva a 6 kW, non ho accumulatore né colonnina. Faccio 25 km al giorno per andare a lavorare. Faccio molto raramente viaggi e perlopiù sono a una destinazione montuosa a circa 100 km da casa “ . o vistosu YouTube e vi scrivo questa richiesta di consulenza. Ho unaautomatica del. È arrivata ad un punto della vita in cui o la cambio, raggranellando ancora, oppure la tengo finché non mi abbandona lei, con tutti i rischi di guasti del caso. Secondo i miei calcoli, il motore elettrico potrebbe essere la soluzione ideale per ammortizzare la cifra che spenderei negli anni. Compensandola con la svalutazione del veicolo nuovo. Descrivo le mie esigenze. Ho il, il contatore da Enel arriva anon ho accumulatore né colonnina. Faccioper andare a lavorare. Faccio molto raramente viaggi e perlopiù sono a una destinazione montuosa a circa

Una Mazda MX-30 con batteria al 95% può andare bene per le mie percorrenze?

“ Mi sono invaghito esteticamente della Mazda MX-30. Ma so che gli svantaggi dell’auto (motivo per cui probabilmente vale ‘poco’) della scarsa autonomia e scarsa capienza batteria la rendono poco appetibile. Io ne ho trovata una che mi costerebbe 8.000 euro oltre la mia Mercedes, ha 24.000 km, è del 2021, ha il Soh della batteria al 95%. Secondo voi è un cattivo acquisto? C’è probabilità che si svaluti molto nel tempo, tenuto conto che è uscita nel frattempo la versione ibrida? La batteria, ancora in garanzia, può dare problemi grossi negli anni futuri? Grazie infinite dell’attenzione “ . Mattia Turchetto

L’autonomia è modesta, bisogna fare ben i conti

Risposta. La Mazda MX-30 elettrica ha un’autonomia omologata di 200 km, ma sappiamo bene che si tratta di una percorrenza un po’ ottimistica. E che in realtà, nelle condizioni peggiori (freddo, velocità elevate in autostrada) si scende anche di un 20-30%, se non di più. Bisogna tenere conto, poi, che il modello che interessa a Mattia ha già perso un 5% di capacità-batteria e quindi l’autonomia iniziale si è già ridotta di una decina di km. Morale: la percorrenza che questa auto assicura è sufficiente per le esigenze del lettore? Sì per il normale sopostamento quotidiano, dato che c’è la possibilità di ricaricare a casa quando necessario (con una presa elettrica controllata da un elettricista esperto). Discorso diverso per i viaggi in montagna di 100 km, dato che anche in salita i consumi aumentano e quindi, per sicurezza, è meglio pianificare una ricarica lungo il percorso.