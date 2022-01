Una macchina elettrica per capire il valore dell’energia, della sostenibilità e del denaro. È ciò di cui mi sono reso conto guidando una EV per anni ed è qualcosa che mai avrei sospettato. Si comincia a riflettere sulla nostra impronta ecologica e si impara a fare calcoli che poi ci servono per la casa, il lavoro…Ed è ancora più vero, paradossalmente, in momenti in cui i prezzi al kWh sembrano impazziti.

Una macchina elettrica per re-imparare i nostri valori

Non importa da quale auto termica arriviamo, una berlina di lusso o una vecchia citycar. La percezione che abbiamo dell’energia, guidando una macchina a benzina o a gasolio, è simile alla consapevolezza del denaro che ci dà l’avere in mano una carta di credito. Ci danno la sensazione di disporre di una quantità di energia (o di denaro) virtualmente illimitata. E l’effetto è che, carta alla mano, tendiamo a effettuare poche valutazioni sull’opportunità di tante piccole spese. Le facciamo e basta e, nel convalidare il pagamento, le rapportiamo al saldo del conto corrente, percependo le nostre spese come molto basse in percentuale. Allo stesso modo, su un’auto con 800 km di autonomia che possiamo rifornire in ogni dove in pochi minuti, è naturale non limitarci negli spostamenti. Soprattutto se piccoli, quasi irrilevanti (ci sembra) come costi e impatto ambientale.

Una macchina elettrica è più efficiente, ma induce a fare più attenzione

Ma tutto questo dipende esclusivamente dal fatto che un’auto a benzina o gasolio dispone di una quantità enorme di energia a bordo. Nonostante sia estremamente meno efficiente di un’auto elettrica e dissipi in calore e attriti buona parte del carburante. E quindi, come spesso si fa con il denaro di una carta di credito, se ne abusa. Magari anche attraverso lo stile di guida, o la velocità. Si arriva persino a convincersi della necessità di quelle che sono solo irrazionali abitudini. Come viaggi ininterrotti di 7/8 ore a velocità sostenute. Con impatti indicibili su emissioni e costi.

Riscopriamo concetti come misura e risparmio

Se utilizzata nel corretto contesto (o ecosistema, come mi piace chiamarlo), una EV consente invece di riprendere confidenza con il concetto di misura. Di ciò che è congruo e sostenibile. Si ha a disposizione una quantità di energia sufficiente, ma più limitata (in rapporto a quella di un’auto termica), seppur con la possibilità di sfruttarla molto meglio. L’auto elettrica ha tempi di ricarica che devono essere presi in considerazione. Che non possono essere trascurati, come avviene invece per i rifornimenti di carburante. Tutto questo porta con sé il vantaggio di renderci più coscienziosi e consapevoli. E l’effetto qual è? È come se nel portafogli avessimo solo 50 euro e nessuna carta di pagamento. Ne faremmo un uso accorto, per non restare a secco. Allo stesso modo una EV ci porta a conferire maggior valore all’energia. E, di conseguenza, al suo impatto sull’ambiente. Nonostante già sappiamo che comunque, per spostarci da A a B, ne utilizziamo molta meno rispetto a un’auto termica. Un circolo virtuoso insomma. Per l’ambiente e per il portafogli.