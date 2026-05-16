Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il16 Maggio 2026
0

Una Leapmotor T03 usata può essere un’idea?

2 min



Una Leapmotor T03 usata può essere un’idea? Simone sta cercando una citycar per la famiglia e pensa alla Lippina. Ma il prezzo…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una Leapmotor T03 usata si trova? A quanto?

una Leapmotor T03 usata

“Essendo obbligati ad acquistare una seconda auto di casa per gli spostamenti di mia moglie, qui nel torinese, sto pensando seriamente a un’elettrica. Visto che abbiamo un garage con una presa in cui ricaricare. E visti anche i prezzi a cui è arrivata la benzina. Sto seguendo il vostro sito da un po’ e vedo che parlate molto della Leapmotor T03, che è la più venduta. Ho dato un’occhiata e devo dire che è un’auto che potrebbe fare al caso nostro, ma il prezzo del nuovo per noi è inavvicinabile, con oneri vari il venditore mi ha detto che superiamo i 16 mila euro. Domanda: arriveranno nuovi incentivi statali per l’acquisto? Si trova questo modello nell’usato? Se sì a che prezzi? O è meglio che mi orienti su qualche altra marca? Grazie fin d’ora per un’eventuale risposta”. Simone Favaro

La Lippina si trova quasi solo nuova, in alternativa…

una Leapmotor T03 usata

Risposta. La Leapmotor T03, o ‘Lippina’ come molti la chiamano, è un modello troppo recente per avere buone offerte nell’usato. Su Autoscout 24, per esempio, si trovano solo offerte del nuovo scontato da 14 mila e 400 euro in su. Tranne un concessionario del napoletano che la propone a 5.900 euro, non riusciamo a capire perché. Bisognerà aspettare almeno un anno per trovare un po’ di offerte di questa auto di seconda mano. Un’alternativa ragionevole nell’usato potrebbe essere la 500e, anche se i prezzi non sono proprio stracciati. Sconsigliamo la versione con batteria più piccola, 23 kWh, che possono dare un’autonomia molto modesta. Ma sempre scorrendo Autoscout24 ne abbiamo visto una del 12/2020 con solo 16 mila km e batteria da 42 kWh a 12.500 euro in una concessionaria torinese. Questa versione aveva un’autonomia iniziale di circa 300 km e dvrebbe quindi conservare una percorrenza sui 250 km. Non lontani comunque dai 256 della Lippina nuova. Un consiglio per finire: se decide per un’elettrica usata, di qualsiasi marca, esiga un check della batteria. Per verificare quanta autonomia reale ha e quanto vale veramente.

Una Leapmotor T03 usata

Redazione
il16 Maggio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Batterie a stato solido: la cinese Pure Lithium annuncia una linea da 500 MWh a pieno regime

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!