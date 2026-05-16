





Una Leapmotor T03 usata può essere un’idea? Simone sta cercando una citycar per la famiglia e pensa alla Lippina. Ma il prezzo…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Una Leapmotor T03 usata si trova? A quanto?

“Essendo obbligati ad acquistare una seconda auto di casa per gli spostamenti di mia moglie, qui nel torinese, sto pensando seriamente a un’elettrica. Visto che abbiamo un garage con una presa in cui ricaricare. E visti anche i prezzi a cui è arrivata la benzina. Sto seguendo il vostro sito da un po’ e vedo che parlate molto della Leapmotor T03, che è la più venduta. Ho dato un’occhiata e devo dire che è un’auto che potrebbe fare al caso nostro, ma il prezzo del nuovo per noi è inavvicinabile, con oneri vari il venditore mi ha detto che superiamo i 16 mila euro. Domanda: arriveranno nuovi incentivi statali per l’acquisto? Si trova questo modello nell’usato? Se sì a che prezzi? O è meglio che mi orienti su qualche altra marca? Grazie fin d’ora per un’eventuale risposta”. Simone Favaro

La Lippina si trova quasi solo nuova, in alternativa…

Risposta. La Leapmotor T03, o ‘Lippina’ come molti la chiamano, è un modello troppo recente per avere buone offerte nell’usato. Su Autoscout 24, per esempio, si trovano solo offerte del nuovo scontato da 14 mila e 400 euro in su. Tranne un concessionario del napoletano che la propone a 5.900 euro, non riusciamo a capire perché. Bisognerà aspettare almeno un anno per trovare un po’ di offerte di questa auto di seconda mano. Un’alternativa ragionevole nell’usato potrebbe essere la 500e, anche se i prezzi non sono proprio stracciati. Sconsigliamo la versione con batteria più piccola, 23 kWh, che possono dare un’autonomia molto modesta. Ma sempre scorrendo Autoscout24 ne abbiamo visto una del 12/2020 con solo 16 mila km e batteria da 42 kWh a 12.500 euro in una concessionaria torinese. Questa versione aveva un’autonomia iniziale di circa 300 km e dvrebbe quindi conservare una percorrenza sui 250 km. Non lontani comunque dai 256 della Lippina nuova. Un consiglio per finire: se decide per un’elettrica usata, di qualsiasi marca, esiga un check della batteria. Per verificare quanta autonomia reale ha e quanto vale veramente.