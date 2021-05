Una Lamborghini elettrica? Non prima del 2025. Anche la Casa del Toro, come la Ferrari , non ha fretta e programma un passaggio graduale alle emissioni zero.

Una Lamborghini elettrica? Prima l’ibrido, poi…

Il n.1 della Casa di Sant’Agata Bolognese, Stephan Winkelmann, ha varato il piano strategico che copre tutto il decennio in corso. Un piano in cui l’elettrico è un punto d’arrivo, non di partenza. “Ho sempre detto che non è importante arrivare per primi, ma solo quando i tempi sono maturi”, ha spiegato.

“Un cambio di questo tipo deve andare di pari passo con la maturità delle persone”, ha proseguito Winkelmann. “Oggi, le generazioni che hanno dai 30 ai 40 anni ci chiedono un prodotto sostenibile, danno per scontato che lo sia. Ma a una condizione: chiedono che il comportamento della vettura sia all’altezza e resti invariato, in quanto a prestazioni e a capacità di emozionare”. Si procede per gradi, dunque: tra due anni arriverà la prima Lamborghini ibrida, seguita dalla full electric. Nel frattempo, tra questo e il prossimo anno, verranno lanciati due modelli tradizionali, a combustione interna.