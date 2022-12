Una guida per risparmiare sul gas dove la trovo? Simone ci scrive molto preoccupato per le pesantissime bollette in arrivo, chiedendo consigli. Vaielettrico risponde. I quesiti vammi inviati a info@Vaielettrico.it

Una guida per risparmiare sul gas, stiamo arrivando a bollette insostenibili…

“Forse ho sbagliato indirizzo a rivolgermi a voi, ma vedo che avete una certa attenzione ai temi di risparmio energetico, non solo alle macchine elettriche. Sono molto preoccupato per gli aumenti nel prezzo del gas per il riscaldamento, l’amministratore del mio condominio mi parla di altre bollette pesantissime in arrivo. Mi sapreste consigliare una fonte attendibile, disinteressata, da cui avere qualche suggerimento? Leggo sul sito del Corriere della Sera di famiglie che devono scegliere tra fare la spesa o pagare le bollette. Non vorrei ritrovarmi presto in questa disgraziatissima situazione, ho moglie e due figli. Grazie e Auguri a tutti“. Simone V.

Risposta. Effettivamente non è proprio il nostro campo. Ci rifacciamo a un ente qualificato come l’ENEA, riproducendo il Decalogo sul Risparmio pubblicato all’inizio della stagione invernale, sperando che possa essere utile.