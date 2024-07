Una guida per ricaricare nei B&B dove la trovo?

“P er il rientro da vacanza al mare, volevo improvvisare un passaggio da Siena e ho provato a cercare un B&B con possibilità di ricarica … Su Booking esiste il filtro ma risulta poco attendibile (appaiono anche soluzioni che nella realtà non hanno la ricarica tra i servizi) e inoltre c’è poca trasparenza sui costi di ricarica. Avete da suggerire qualche portale attendibile per elettronauti? Grazie saluti “. Marco Ferraresi

Risposta.

per dirti dove trovi wall-box o colonnine nei campi e nelle strutture turistiche, a cura del sito

Camping.it.

In genere viene indicato

il numero delle prese disponibili e la potenza di ricarica

(solitamente

da 7,4 a 22 kW).

E se il servizio è

a pagamento oppure offerto gratuitamente agli ospiti (questa seconda opzione è sempre più rara). Infine ricordiamo che Enel X qualche tempo fa ha realizzato una guida alle strutture turistiche dotate della sue ricariche, con tutte le info su potenze e prezzi. Naturalmente restiamo a disposizione per dare visibilità alle esperienze concrete di chi ha sperimentato queste strutture, per condividerle con chi si mette in viaggio. oppure offerto gratuitamente agli ospiti (questa seconda opzione è sempre più rara). Infine ricordiamo chequalche tempo fa ha realizzato una guida alle strutture turistiche dotate della sue ricariche, con tutte le info suNaturalmente restiamo a disposizione per dare visibilitàconcrete di chi ha sperimentato queste strutture, per condividerle con chi si mette in viaggio.

Da tre anni la Guida Alberghi e ristoranti d’Italia delha una Sezione Electric Friendly, redatta da eV-Now! in collaborazione conNon è un portale, ma un volume che si acquista on-line o in libreria, con le informazioni su oltre 5(EF) in tutta Italia. Strutture che hanno investito in sostenibilità puntando sull’efficienza energetica, sulle rinnovabili e mettendo a disposizione dei clienti colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Da un paio d’anni, poi, è nata