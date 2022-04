Una gita di 450 km in 8 ore: l’ho fatta con la piccola e-Up

Una gita di 450 km: si può fare con una piccola Volkswagen e-Up? Mi sono ritrovato senza la mia ID.3, in officina per un problema all’aria condizionata. In sostituzione una nuova e-Up con batteria da 32 kWh. Avevo già programmato un viaggetto a Bologna, da Riva del Garda, per il pranzo e un po’ di shopping. Sono partito comunque: vi racconto (anche con il VIDEO qui sotto) com’è andata.

Una gita da 450 km… / Parola d’ordine: pianifichiamo!

E’ evidente che 450 km, per giunta percorsi in autostrada, vanno ben oltre l’autonomia di una singola ricarica. La prima cosa che ho fatto, prima di partire è stata quella di lanciare una simulazione con l’app ABRP. Il sistema, opportunamente “istruito” con i dati di viaggio, mi ha suggerito che avrei potuto affrontare il viaggio (di 223 km) effettuando una sola ricarica. Dove? Nella la stazione di servizio autostradale di Secchia Ovest (Modena). Una destinazione molto comoda, proprio nei primissimi metri della A1, per chi arriva dall’Autobrennero. Secondo ABRP, sarei arrivato qui con circa il 7% e avrei dovuto ricaricare fino al 30%, in 16 minuti. Per poi poter raggiungere FICO Bologna senza ulteriori soste. Mi è sembrata una buona strategia. Ho memorizzato di quanta batteria avrei avuto bisogno da Secchia Ovest a destinazione. E poi ho poi verificato la presenza di colonnine FAST a FICO e il loro funzionamento (ce ne sono due).

Una git di 450 km / Caffè, brioche e via, con l’ occhio sui consumi medi

Alle 09.09, dopo caffè e brioche, mi metto in viaggio da Arco (TN). Un calcolo che restituisce una proiezione molto approssimativa, ma comunque indicativa di quanto si sta facendo è il seguente. Data la capacità utilizzabile della batteria e la distanza da coprire, calcoliamo il consumo medio che per forza di cose non dovremo superare. Questo se non vogliamo fermarci a caricare in itinere. Nel mio caso, 32 kWh è la capacità netta della batteria. 223 sono i km a destinazione. 32 diviso 2,23 = 14,3 kWh/100km. Questo è il nostro consumo medio limite. Quando si viaggia a velocità costante e senza grosse variazioni altimetriche, si può prendere questo dato come piuttosto veritiero.

In autostrada a 120 km/h il consumo è di soli 15 kWh/100km

Alle 9.33 imbocco l’autostrada del Brennero, dal casello di Rovereto Sud. Una delle prime cose delle quali mi rendo conto è di quanto e-Up sia insospettabilmente a suo agio anche a velocità autostradale. Il comfort è decisamente alto. L’auto è molto, molto silenziosa. Non ho la sensazione di utilizzare una citycar per qualcosa per cui non è pensata. Altro aspetto molto positivo che mi salta all’occhio dopo i primi 110 km è il consumo medio: 14,4 kWh/100km. Con un consumo istantaneo attorno a 15 kWh/100km a 120 km/h. Davvero notevole.

Il consumo medio è ok. Imbocco la A1 e tiro dritto…

Alle 11.00 raggiungo lo svincolo con l’autostrada A1. Il consumo medio è tale per cui arrivo all’altezza delle stazione di Secchia Ovest con il 25/30% circa di batteria. Ma, se ricordate, il 30% è esattamente lo stato di carica al quale avrei dovuto portare la batteria secondo ABRP presso Secchia Ovest per arrivare poi a destinazione. Quindi è inutile che io mi fermi. Alle 11.59 arrivo a Fico, Bologna. Con una media di 12,8 kWh/100km e la batteria al 2%, in 2 ore e 50 minuti di viaggio. Velocità media 79 km/h. Ricordo che ho tenuto una velocità di non oltre 120 km/h (dove consentito dai limiti e dal traffico). Identifico quindi la colonnina FAST di Enel X precedentemente ricercata tramite la app Evway. Alle 12.04 attivo da app la ricarica, collego l’auto e entro a Fico per il pranzo e lo shopping.

Torno all’auto per ripartire, la carica è quasi completa

13.57 – Azzero i contatori e riparto alla volta di Riva del Garda. ABRP mi consiglia una sosta a Affi (colonnina dell’autostrada A22) di 15 minuti mantenendo una velocità di 120 km/h. Ma il traffico è piuttosto sostenuto e questo sarà piuttosto impossibile. Alle 14.44 raggiungo lo svincolo con la A22 e alle 15.53 arrivo all’uscita di Affi. Ma la batteria, complici le velocità ridotte, è ancora a circa il 30%. Decido quindi di proseguire. Eventualmente ricaricherò presso la stazione di Rovereto Sud. Alle 16.16 raggiungo il casello di Rovereto Sud, la mia uscita per poi proseguire verso casa, a Riva. La batteria è ancora a circa il 12%. Decido quindi di proseguire, senza effettuare ricariche. Alle 16.30 sono a Nago (comune di Nago-Torbole). La batteria è quasi completamente esaurita (o almeno questo mostrano i dati a cruscotto). Cosa non mi fa soffrire di ansia da autonomia allora? Semplice. Il consumo medio sul percorso è stato 13,3 kWh/100km fino a questo momento. So che è più basso quanto la capacità della batteria permetta e che da Nago a casa non potrà che scendere.

Una gita di 450 km: si può fare, con meno di 25 euro

Alle 16.47, dopo 2 ore e 50 minuti, sono a casa! Consumo medio sul percorso: 13 kWh/100km, velocità media 78 km/h su 223 km. Sono partito alle 9 da casa, ho viaggiato per un totale di 450 km a bordo di una Volkswagen e-Up che mi ha portato a destinazione senza alcuna difficoltà. Certo, ancora una volta, lo ha fatto grazie a molto know-how. E non per mezzo di semplici istruzioni impartite direttamente dall’auto. Purtroppo a oggi non è ancora così. Ma chi fa tutti questi “complicati” calcoli per noi, volendo, c’è. Ne abbiamo parlato più volte. Si chiama PCC, Power Cruise Control. Ed è l’angelo custode della guida in elettrico! A breve un test approfondito sul suo funzionamento!

Chiudo con i costi del viaggio:

Prima ricarica (a casa) – 32,00 kWh – 8,00 Euro.

Ricarica nella Enel X di Fico, Bologna, attivata tramite Evway – 34,8 kWh – 15,66 Euro

Totale speso : 23,66 Euro

