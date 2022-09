Una Folgore da 100 kWh e 320 km/h

Una Folgore da 100 kWh di batteria e 320 km/h di velocità massima. Si è fatta attendere la prima Maserati elettrica, ma i numeri sono di tutto rispetto. A partire dall’accelerazione: scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, da brividi.

Una Folgore da 100 kWh: accelera 0-100 in 2,7″

Ci si aspettava il contraltare italiano alla Porsche Taycan, ma questo Maserati Gran Turismo, la prima della famiglia elettrica Folgore, è più ambiziosa. Il video con cui è stata svelata, a pochi mesi dal lancio (inizio 2023) ha per protagonisti il capo del design Klaus Busse, Maria Conti, responsabile pr, e l’attore Sebastian Maniscalco. Un dialogo a tre sulle strade della California per svelare i primi dettagli tecnici, come la possibilità di ricaricare 160 km di autonomia in 10 minuti, grazie all’impianto a 800 volt. E per rivendicare il fatto di essere “il primo marchio italiano di lusso totalmente elettrico” (la prima Ferrari arriverà nel 2025). Oltre alla notevole velocità massima (la Taycan più performante arriva a 250), colpisce la scelta di una batteria così capace, “incorporata nel tunnel centrale“. Questo è il primo dilemma che si trova davanti chi progetta un’elettrica sportiva: le celle pesano e occorre trovare un punto di equilibrio tra autonomia e prestazioni…

La Maserati sale di livello (e lo stesso farà l’Alfa Romeo)

Non è ancora nota l’autonomia di questa Gran Turismo Folgore, sarà un dato molto interessante proprio per capire come si sono conciliate le due esigenze di cui sopra. Manca il dato sulla potenza (si parla di tre motori), le cifre che circolano sono ragguardevoli. E manca ancora il prezzo, che però dovrebbe rendere ancora più evidente quel che si intende fare all’interno del gruppo Stellantis. Ovvero riportare la Maserati su una nicchia di auto più costose e potenti, quasi in concorrenza con gli ex cugini della Ferrari. Lasciando all’Alfa Romeo la possibilità a sua volta di salire di livello, disponendo finalmente delle risorse economiche per farlo. Curioso anche il dialogo tra Busse e Maniscalco sul rumore dell’auto. Le elettriche sono troppo silenziose per chi ama le auto sportive? No Problem: il sound della Gran Turismo Folgore è stato progettato dagli stessi ingegneri che curano il suono delle Maserati a benzina.

