Una elettrica senza ricarica a casa? A Milano si può…

Una elettrica senza ricarica a casa? Anche a Milano si può fare, e a buoni prezzi, ma a patto di organizzarsi per bene, ci scrive Franco, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una elettrica senza ricarica a casa / Nella mia zona ho 6 o 7 colonnine disponibili…

“D “D grazie a sconti ed incentivi statali. Le informazioni e i consigli che pubblicate sono stati un prezioso aiuto; tuttavia uno di questi (ripetuto spesso da Paolo Mariano su YouTube ) non l’ho seguito … E qui veniamo all’oggetto della e-mail. In verità sono in linea di massima d’accordo sull’importanza della ricarica domestica. Ma bisogna tenere conto che chi vive a Milano come il sottoscritto, spesso non dispone di un posto auto privato. Di contro può contare su una disponibilità piuttosto significativa di colonnine per la ricarica pubblica, specie in rapporto all’attuale livello di diffusione dell’elettrico. Nella mia zona ce ne sono 6 o 7 in un raggio dai 200 ai 500 metri da casa “ . a un mese circa ho fatto il grande passo acquistando la mia prima auto elettrica. Ad un prezzo davvero molto vicino a quello di un’equivalente termicaLe informazioni e i consigli che pubblicate sono stati un prezioso aiuto; tuttavia uno di questi (ripetuto spesso da) non l’ho seguito … E qui veniamo all’oggetto della e-mail. In verità sono in linea di massima d’accordo sull’Ma bisogna tenere conto che chi vive acome il sottoscritto, spesso non dispone di un posto auto privato. Di contro può contare su una disponibilità piuttosto significativa di colonnine per la ricarica pubblica, specie in rapporto all’attuale livello di diffusione dell’elettrico. Nella mia zonain un raggioda casa

La spesa? Con il mio pacchetto casa-auto oscilla tra 0,28 e 0,33/kWh

“ Forse sono stato fortunato. Ma ad oggi, viste le mie necessità e grazie ad una certa pianificazione orientata a sfruttare le ore notturne o i momenti di inutilizzo a prescindere dalla percentuale residua di della batteria, non mi è ancora capitato di avere problemi. E ho sempre caricato agevolmente presso la colonnina più vicina. In merito ai costi, ho aderito ad un’offerta che unisce alla normale fornitura per la casa un pacchetto di kWh per la ricarica. Ad un prezzo che, a conti fatti (sempre nel mio caso si intende), mi permette di rifornire la mia vettura ad un prezzo per kWh che oscilla tra gli 0,28 e 0,33 euro. Quindi affatto male, considerando i recenti aumenti. Naturalmente questo è il mio caso e non mi aspetto possa rappresentare un modello applicabile a tutti. Ma quello che vorrei trasmettere è che, dopo essersi informati adeguatamente, ciascuno deve fare i conti sulla propria situazione specifica. E non limitarsi alle esperienze (positive o negative) di altri “ . Franco Bose

Risposta. non si dispone di un garage attrezzato. Ma bisogna organizzarsi bene e, soprattutto, farlo prima di acquistare l’auto, non dopo. Una cosa che dovrebbe raccomandare anche chi le auto le vende. Il lettore ha spiegato bene la situazione: non è impossibile ricaricare nelle grandi città, anche seMa bisognae, soprattutto, farlonon dopo. Una cosa che dovrebbe raccomandare anche chi le auto le vende.