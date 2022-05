Una elettrica non conviene: Silvio fa i conti e…

Una elettrica non conviene. Lo sostiene Silvio, un lettore che oggi guida un’ibrida (Hyundai Ioniq) con cui fa 15.000 km all’anno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Una elettrica non conviene: “Non si ripaga con l’uso, facendo i conti della serva…”

“Possiedo una full hybrid (Hyundai Ioniq del 2018) che mi dà grande soddisfazione e so già che il prossimo passo sarà un’elettrica. Vorrei chiedervi un aiuto. Leggo di frequente sul sito, nei contributi degli utenti, che “l‘auto elettrica si ripaga da sola” grazie ai risparmi che consente. Ho fatto i “conti della serva” per quanto mi riguarda. Con la mia auto (l’unica in famiglia) percorro circa 15.000 km all’anno tra città e qualche uscita per fine settimana e vacanze. Con un consumo medio di 22/23 km con un litro (in estate anche 25) ma stiamo stretti e facciamo 20. A 1,8 euro per litro di benzina fanno 9 euro per 100 km, 1.350 euro in un anno. Poniamo che la mia nuova elettrica consumi 15 kWh/100 km. In bolletta (Eni gas e luce) pago 0,09 euro/kWh più tasse ecc. Facciamo 0,1, quindi 1,5 euro per 100 km, 225 euro in un anno. Aggiungiamo i risparmi su bollo, assicurazione, tagliandi: diciamo 2.000 euro circa in un anno. Non poco, ma ben lontano dal “si ripaga da sola”: in questo momento dovrei aggiungere almeno 20.000 euro più la Ioniq per avere un’elettrica tipo Mg Zs (o Kona o simili). Che fra 10 anni, al momento del pareggio, avrà valore zero. Nel conto ho sbagliato o dimenticato qualcosa? Non c’è un po’ di esagerazione in quel “si ripaga da sola?”. Silvio – Verona

Se vende la sua Hybrid per comprare un’elettrica…

Risponde Paolo Mariano – L’auto elettrica può ripagarsi da sola. Ma, ovviamente, in funzione della nostra condizione di partenza e dei km che percorriamo annualmente, la convenienza può arrivare prima, arrivare poi, o non arrivare mai. Vediamo di analizzare nel dettaglio la sua situazione. Immaginiamo che lei acquisti ad esempio una nuova Hyundai Kona Electric 39 kWh (prezzo di listino 36.850 euro). Al netto di incentivo statale senza rottamazione e sconto concessionario, immaginando lei venda la sua Hyundai Ioniq Hybrid a circa 16.000,00 Euro, il costo dell’operazione sarebbe di 16.350 euro. A questo punto vanno considerati i consumi e i costi di gestione annui. Partiamo dai consumi: se per Hyundai Ioniq Hybrid ha preso il valore di 20 km/l (considerando che il valore di omologazione è 19,8), prendiamo anche per Kona Electric lo stesso valore (nello specifico 7,4 km/kWh). Evidentemente lei ha il piede molto leggero. Il suo costo annuo in energia sarebbe quindi di circa 2.000 euro su un periodo di dieci anni.

…ecco quanto spenderebbe per dieci anni

A questo si aggiungerebbero poi il costo del bollo, che inizierebbe a pagare (in misura ridotta) solo dal 6° anno (a meno che lei non abiti in una delle regioni esentate a vita). totale di spesa 322,50 euro su dieci anni. La manutenzione per Kona Electric ha un costo di 1.062 euro su dieci anni (riferimento sito Hyundai ). Generalmente l’assicurazione di un’elettrica costa mediamente due terzi della corrispettiva termica. Chiaramente non possiamo conoscere la sua classe di merito, e non conosciamo la zona geografica. Ho inserito quindi un valore fittizio. Ma lei potrà usare il suo valore reale e chiedere magari un preventivo per assicurare una Kona EV. In dieci anni, secondo i nostri calcoli, in totale, avrà speso 20.761,53 euro.

Se invece tiene la sua Hybrid, questo è il confronto

Il costo stimato in carburante su dieci anni, sulla base dei suoi consumi, è di 13.500 euro. Il costo del bollo, su dieci anni, è di poco meno di 2.000 euro. Quello dell’assicurazione è di 1.500,00 Euro e quello della manutenzione ordinaria è di 2.690,00 Euro (sempre fonte Hyundai). Per un costo complessivo sul periodo considerato di dieci anni d 19.676,60 Euro. Sostanzialmente, dando per buono che non si rendano necessari interventi di riparazione straordinari nel corso dei prossimi dieci anni, i costi da sostenere si equivarrebbero. Indipendentemente dalla sua scelta, la sua spesa sarà grosso modo la stessa.

Una elettrica non conviene? Ci sono altre cose da tenere presenti

Tra elettrico e termico ci sono sostanziali differenze:

valore residuo dell’auto- La sua Ioniq Hybrid del 2018 nel 2032 avrà 14 anni. È probabile che nel 2032 un’endotermica sia meno appetibile sul mercato rispetto a un’elettrica con 10 anni di vita. Anche in considerazione del fatto che, se la garanzia sulla batteria è di 8 anni o 160.000 km, dopo 10 anni e 150.000 km , la batteria godrà probabilmente ancora ottima salute . Non sono rari gli esempi di auto con 230.000 km all’attivo e un SOH (state of health, stato di salute) di poco inferiore al 90%.

La sua Ioniq Hybrid del 2018 nel 2032 È probabile che nel 2032 un’endotermica sia meno appetibile sul mercato rispetto a un’elettrica con 10 anni di vita. Anche in considerazione del fatto che, se la garanzia sulla batteria è di 8 anni o 160.000 km, dopo 10 anni e , la batteria godrà probabilmente ancora . di auto con all’attivo e (state of health, stato di salute) di manutenzione straordinaria – In un’elettrica c’è ben poco che possa rappresentare un costo imprevisto importante. Si pensa spesso alla batteria, ma in realtà, statisticamente, è improbabile che si debba provvedere alla sostituzione completa nel corso della vita dell’auto. Inoltre molti costruttori prevedono di poter intervenire con sostituzioni mirate delle sole celle deteriorate, se serve. A costi contenuti.

– In un’elettrica c’è ben poco che possa rappresentare un costo imprevisto importante. Si pensa spesso alla batteria, ma in realtà, statisticamente, è improbabile che si debba provvedere nel corso della vita dell’auto. Inoltre molti costruttori prevedono di poter intervenire con sostituzioni mirate delle sole celle deteriorate, se serve. A costi contenuti. vantaggi per piacere di guida, ecologia, comfort, accesso a ZTL – I plus del guidare elettrico non riguardano solo il portafogli. Ma anche la qualità in generale della vita a bordo. Oltre a sapere di limitare il più possibile le emissioni. Non è poco.

-TAG /Una elettrica non conviene