Una elettrica la comprerei, ma poi la batteria…

“Sono un felice possessore di una Renault Megane e-tech 100% elettrica con pacco batteria da 60 kWh, acquistata nel marzo 2023 con la formula valore garantito dopo i tre anni. A marzo 2026 dovrò decidere se tenerla e pagare la maxi rata o restituirla, dovrei cominciare a decidere ora… Non tornerei mai indietro all’auto a combustione, principalmente per il piacere di guida in elettrico, i bassi costi di manutenzione e l’affidabilità. Inoltre ho la. possibilità di ricaricare comodamente a casa, grazie anche ad un impianto fotovoltaico che, se usato con le giuste accortezze, riduce praticamente a zero i costi di percorrenza.La prossima auto vorrei però acquistarla per tenerla un po’ più a lungo, perché la formula del valore garantito consente sì di avere sempre un’auto nuova, ma è comunque impegnativo dal punto di vista economico. L’unica mia perplessità in merito è dovuta all’inesorabile degrado delle batterie, come segnalato nei vostri articoli. Mi troverei dopo qualche anno con uma batteria che registrerà fino al 70/65% di autonomia in meno rispetto a quella iniziale, un aspetto che per me è fondamentale e porterebbe a orientarmi verso una plug-in. Voi cosa mi consigliereste?“. Antonio Carta

I valori non sono questi, lo dice la garanzia stessa…

Risposta. C’è un equivoco: mai e poi mai la batteria di un’auto elettrica registrerà un 70-65% di capacità in meno nel giro di qualche anno. Se le cose stessero così, come potrebbero le Case auto garantire almeno il 70 o 75 % dopo 8 anni o 160 mila km (Tesla arriva a 200 mila)? Quindi: il tema del degrado della batteria c’ə, ma non è certo così drammatico. E acquistando auto con una robusta autonomia iniziale, lo si previene assicurandoci comunque un buon chilometraggio per gli anni a venire. Le plug-in? Costano, sia nell’acquisto, sia nella successiva manutenzione…