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il1 Settembre 2026
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Una elettrica a noleggio per visitare l’Inghilterra

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Una elettrica a noleggio per visitare il sud-ovest dell’Inghilterra, Londra compresa. Un altro lettore condivide un breve resoconto del suo viaggio-vacanza. Chi vuole aggiungersi può scrivere a info@vaielettrico.it, inviando testo e foto.

Una elettrica a noleggio, ricaricando con Zapmap

Una elettrica a noleggio

“Gentilissimi di Vaielettrico, vorrei condividere con voi la mia vacanza in elettrico Quest’anno abbiamo deciso di visitare Londra e l’Inghilterra del sud-ovest. Avevamo prenotato un’auto elettrica compatta (tipo Zoe o similare) ma l’autonoleggio ci ha dato una Peugeot 5008 che proprio compatta non è. Ma con la quale abbiamo viaggiato bene, nonostante la guida a sinistra e le frequenti strette strade secondarie della Cornovaglia. Le auto elettriche sono diffuse in inghilterra e sono riconoscibili dalla banda verde sulla sinistra della targa. Le stazioni di ricarica sono facilmente rintracciabili con l’app Zapmap  o con il navigatore dell’auto.

Ma le colonnine sono più care che da noi

Una elettrica a noleggio
Uno dei tanti lampioni stradali dotati di ricarica nelle strade di Londra.

Per le ricariche pagavamo facilmente con carta di credito, in alcuni casi con app. E non abbiamo quasi mai dovuto attendere, nonostante una occupazione media degli stalli abbastanza elevata. Abbiamo percorso circa 1.000 km senza particolari problemi. L’unico aspetto negativo è+ stato il costo della ricarica più caro rispetto ai prezzi italiani. Molto interessante a Londra la possibilità di ricaricare da prese elettriche integrate nei lampioni stradali, di cui allego una foto. Cordiali saluti”. Riccardo Cassetta

– Leggi anche: viaggiare con poca batteria? Ho fatto 3 mila km in 8 giorni con la Kona 39 kWh”

Una elettrica a noleggio
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