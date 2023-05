Una due posti per la città? Smart ForTwo in zona Cesarini

Sharon vuole acquistare un’auto elettrica a due posti e chiede un consiglio. Rispondergli è facile perchè oggi, e ancora solo per pochi giorni, sul mercato italiano esiste una sola alternativa: la Smart EQ ForTwo. La restante offerta riguarda quadricicli, che però non sono omologati per viaggiare in autostrada. L’anno prossimo arriverà una seconda generazione di Smart biposto, completamente rinnovata. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

“Salve Vaielettrico,

volevo delle informazioni perchè ho intenzione di acquistare una macchina elettrica a due posti da utilizzare negli spostamenti cittadini. Grazie per i vostri consigli„ Sharon Rubin

Smart ForTwo o soltanto quadricili elettrici

Risposta– A una domanda secca, risposta altrettanto secca: c’è una sola auto elettrica due posti sul mercato e si chiama Smart EQ ForTwo. Ma attenzione: i nuovi proprietari del marchio, il gruppo cinese Geely che ha rilavato il brand Smart dal gruppo Daimler, ha già annunciato che la produrrà soltanto fino a metà dell’anno prossimo e solo per smaltire gli ordini accumulati fin qui e quelli che arriveranno nei prossimi giorni. Che sono tanti, in verità: Smart ForTwo è da molti anni la citycar per eccellenza e figura anche in questo primo scorcio del 2023 al terzo posto assoluto fra le elettriche più vendute in Italia. Negli ultimi due anni è stata prodotta solo nella versione totalmente elettrica. – A una domanda secca, risposta altrettanto secca: c’è una sola auto elettrica due posti sul mercato e si chiama. Ma attenzione: i nuovi proprietari del marchio, ilche ha rilavato il brand Smart dal gruppo Daimler, ha già annunciato che la produrrà soltanto fino a metà dell’anno prossimo e solo per smaltire gli ordini accumulati fin qui e quelli che arriveranno nei prossimi giorni. Che sono tanti, in verità: Smart ForTwo è da molti anni lae figura anche in questo primo scorcio del 2023 alfra le elettriche più vendute in Italia. Negli ultimi due anni è stata prodotta solo nella versione totalmente elettrica.

Da quest’anno per il mercato italiano è disponibile anche nella esclusiva limited edition super accessoriata, denominata Racingred con verniciatura opaca in carmine Red Matt, cerchi in lega da 16″ e look sportivo. Prezzo a partire da 30.195 euro.

Lunga solo 270 centimetri e larga appena 166, con due posti affiancati e un bagagliaio da 260 litri, trova facilmente un parcheggio anche negli ambienti urbani più affollati. E questo è stato sicuramente il suo punto di forza sul mercato italiano da sempre caratterizzato da una forte propensione ai segmenti A e B. Nel contempo è omologata come auto a tutti gli effetti e quindi, a differenza delle altre minicar sul mercato, tutte classificate come quadricicli leggeri (L6e) o pesanti (L7e), può viaggiare anche in autostrada.

Con una batteria da 17,6 kWh, un motore elettrico da 82 CV (60 kW) di potenza e una generosa coppia massima di ben 160 Nm, può raggiingere la velocità massima consentita in autostrada di 130 km/h. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è fino a 160 km. Si ricarica in meno di un’ora da una colonnina AC da 22 kW e in circa 6 ore dalla presa domestica. Gli altri allestimenti sono: Pure, Passion, Pulse e Prime.

Prezzi a partire da 25.210 euro.

Una city car pura, quindi, ma utilizzabile anche per brevi gite domenicali fuori porta. Occhio però: gli ordini si chiuderanno a giorni.

Da 2024 (non si sa esattamente quando) il nuovo proprietario Geely lancerà una due posti di seconda generazione denominata Smart #2, completamente ridisegnata nella meccanica e nel look.

Geely ha scelto di salire di segmento con un mini Suv

A breve arriverà invece sul mercato italiano la Smart #1, primo modello della rinnovata gamma Smart.

Non sarà però una due posti, ma un piccolo e innovativo SUV lungo 4,27 metri, una potenza di 200 kW, e una batteria da 66 kWh per un’autonomia fino a 440 km. Manterrà le linee accattivanti tipiche delle prime generazioni Smart, ma molto più sinuose e arrotondate.