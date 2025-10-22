Una domanda e una lamentela sugli incentivi

Una domanda e una lamentela: “A chi posso intestare la nuova auto?”
“Noi esclusi dal bonus svolteremo a sinistra, mio padre ha una vecchia Panda Euro 2…”
“Ho aspettato fino all ultimo istante. Con la speranza che i nostri politici si fossero ravveduti sui paletti messi all’acquisto di un’auto elettrica. Vedo mio padre in pensione( meno di mille euro al mese) con una vecchia Panda Euro 2 (che cade a pezzi) un Isee basso( sotto i 20 mila) che è stato escluso dagli incentivi(perché non residente in una zona FUA) da chi non si cura di tutti i cittadini. E mi rivedo io tra 20 anni nelle sue condizioni a non poter cambiare auto ( lui oggi avrebbe potuto cambiare auto con 4.000 euro). Mi dispiace, ma noi con le nostre auto inquinanti svolteremo a SINISTRA“. Alfio Lazzaro
Risposta. Non entriamo nel merito delle scelte politiche. Ci limitiamo a consigliare di controllare l’elenco dei Comuni (368 in tutto) che in extremis sono stati aggiunti alle aree FUA. Per verificare se il Suo è rimasto escluso da questa integrazione. Se purtroppo non c’è, non possiamo che condividere la sua amarezza per una scelta molto discutibile.
