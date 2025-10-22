Una domanda e una lamentela sugli incentivi. La domanda riguarda l’intestazione dell’auto da acquistare. La lamentela l’esclusione dal bonus di tantissimi Comuni.

Una domanda e una lamentela: “A chi posso intestare la nuova auto?”

“A vrei la seguente domanda riguardo agli incentivi con rottamazione per l’acquisto di veicoli elettrici. Se una persona ottiene il voucher, quando lo utilizzerà per acquistare la nuova auto elettrica potrà intestarla a se stesso e ad un cointestatario? Oppure deve essere intestata solo a lui? Grazie per l’eventuale risposta “ . Domenico Battaglia

​ Risposta. Questa è una delle domande più ricorrenti. Nel compilare il format sul sito dedicato del Ministero dei Trasporti si arriva a un punto in cui è richiesto di indicare il nome della persona a cui intestare l’auto. Oltre a Lei, può essere anche un Suo familiare, purché maggiorenne e convivente. trova tutto il riepilogo della procedura. Con un consiglio: non perda troppo tempo, gli incentivi potrebbero esaurirsi a breve. Questa è una delle domande più ricorrenti. Nel compilare il formatdel Ministero dei Trasporti si arriva a un punto in cui è richiesto di indicare il nome della. Oltre a Lei, può essere anche, purché Cliccando qui trova tutto il riepilogo della procedura. Con un consiglio: non perda troppo tempo, gli incentivi potrebbero esaurirsi a breve. “Noi esclusi dal bonus svolteremo a sinistra, mio padre ha una vecchia Panda Euro 2…”

“Ho aspettato fino all ultimo istante. Con la speranza che i nostri politici si fossero ravveduti sui paletti messi all’acquisto di un’auto elettrica. Vedo mio padre in pensione( meno di mille euro al mese) con una vecchia Panda Euro 2 (che cade a pezzi) un Isee basso( sotto i 20 mila) che è stato escluso dagli incentivi(perché non residente in una zona FUA) da chi non si cura di tutti i cittadini. E mi rivedo io tra 20 anni nelle sue condizioni a non poter cambiare auto ( lui oggi avrebbe potuto cambiare auto con 4.000 euro). Mi dispiace, ma noi con le nostre auto inquinanti svolteremo a SINISTRA“. Alfio Lazzaro

Risposta. Non entriamo nel merito delle scelte politiche. Ci limitiamo a consigliare di controllare l’elenco dei Comuni (368 in tutto) che in extremis sono stati aggiunti alle aree FUA. Per verificare se il Suo è rimasto escluso da questa integrazione. Se purtroppo non c’è, non possiamo che condividere la sua amarezza per una scelta molto discutibile.