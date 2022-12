Una Cupra Born nuova o una Tesla M3 usata?

Una Cupra Born nuova o una Tesla Model 3 usata? È la scelta davanti alla quale si trova Mattia, un lettore che vuole acquistare la sua prima auto elettrica.

Una Cupra Born nuova o una Tesla di seconda mano? Faccio 70 km al giorno…

“Abito in Emilia Romagna. Sto valutando l’acquisto di un’auto elettrica per sostituire la mia piccola Volkswagen Up a metano e vorrei fare un salto di categoria. Tra i mille Suv, di cui non sono amante, ho ridotto la mia ricerca alla Cupra Born e la Tesla Model 3. Il mio budget mi permetterebbe di comprare la Cupra nuova o la Tesla usata. Premetto che percorro 70 km al giorno per lavoro, solo in extraurbano, e ho il fotovoltaico con wallbox, quindi non avrei problemi di ricariche. Chiedo cortesemente un parere alla redazione. Grazie mille“. Mattia

Che cosa mettere sul piatto della bilancia

Risposta. Il problema è che, anche se dagli Stati Uniti arrivano le prime notizie di un brusco calo nelle quotazioni delle Tesla usate, da noi i valori restano ancora elevati. Se abbiamo interpretato bene le sue parole, Mattia dipone di un budget attorno ai 40 mila euro ed è tentato dalla Model 3 di seconda mano. Con questa cifra sui siti specializzati come Autoscout 24 si trovano soprattutto esemplari del 2019-20 nella versione Standard Range, con almeno 40 mila km sul groppone. Stiamo parlando di vetture con un’autonomia iniziale di circa 400 km, su cui occorrerebbe come prima cosa effettuare un check-up della capacità residua della batteria. Questo per accertare il range reale a oggi. Sull’altro patto della bilancia c’è la Born, che altri non è se non la versione un po’ più cattivella della Volkswagen ID.3. Nell’allestimento con batteria da 52 kWh l’autonomia dichiarata arriva a 427 km e il prezzo è di 41.100 euro, meno incentivi. Quale preferire? Beh la Tesla è sicuramente un’auto più importante e prestazionale. L’altra è nuova e costa un po’ meno: de gustibus…