Una ciclabile tutta ricoperta da pannelli solari. No non in Italia, ma in Germania, a Friburgo, una striscia di 300 metri per pedalare coperti da 900 moduli.

Una ciclabile tutta ricoperta: produce 280 MWh/anno

Mentre da noi si discute e qualsiasi proposta di installazione genera infinite discussioni, in Germania e altrove in Europa di fa. Come la prima pista ciclabile coperta da fotovoltaico, al limitare della Foresta Nera, un progetto pilota che presto potrebbe essere imitato altrove. I pannelli producono energia e riparano da pioggia e sole, grazie a un accordo a tre tra il fornitore di servizi Badenova, il municipio di Friburgo e l’Istituto Fraunhofer. La ciclabile porta al Centro espositivo della città, vicino allo stadio della squadra di calcio locale. I moduli solari traslucidi sono stati realizzati dal produttore di pannelli Solarwatt, mentre Clickcon ha fornito le strutture di montaggio. Il tetto solare genererà 280 MWh all’anno, che saranno utilizzati principalmente dai laboratori del Fraunhofer Institute, uno dei più noti centri di ricerca tedeschi.

Un progetto sul fotovoltaico nelle aree urbane

L’installazione fa parte di un più ampio progetto di ricerca del Fraunhofer Institute. Karolina Baltins, che guida il team delle che si occupa degli studi sul fotovoltaico, spiega: “Non si tratta solo di utilizzare solo l’energia solare prodotta dalla copertura della pista ciclabile. Stiamo analizzando le conoscenze raccolte dal progetto-pilota. E incorporandole in una ricerca per rispondere alle diverse domande per l’uso del fotovoltaico nelle aree urbane”. Lo stesso team del Fraunhofer in questi anni ha svolto diversi studi sulla possibilità di installare i pannelli anche sulle superfici dei mezzi pesanti elettrici. Per capire se il gioco di auto-produrre una parte dell’energia che viene consumata vale effettivamente la candela. Un settore questo su cui si è buttata anche la Sono Motors di Monaco, dopo il fallimento del progetto Sion, l’auto ricoperta di pannelli solari.