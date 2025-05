Una boiata pazzesca i nuovi incentivi? Vediamo…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una boiata pazzesca i nuovi incentivi? Sì, secondo Alfredo Altavilla, che di fatto è il n.1 per l’Europa del colosso cinese BYD, convinto che i soldi servissero per installare nuove colonnine. E non per finanziare l’acquisto di 39 mila elettriche.

Una boiata pazzesca? Sì, secondo un top manager come Altavilla di BYD

È raro che un top manager usi toni così duri nei confronti di un governo. Ma l’ex braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di Fiat-FCA non ha avuto remore ad attaccare ad alzo zero la decisione di spostare i 597 milioni destinati all’ampliamento della rete di ricarica. Citando appunto la frase di Paolo Villaggio-Fantozzi nei confronti del film sovietico “La Corazzata Potemkin“.

I soldi, secondo lui, servivano lì, perché se le auto elettriche in Italia non si vendono è proprio perché non ci sono colonnine a sufficienza. Manca chi le installa? Altavilla offre la disponibilità di BYD di accollarsene direttamente al costo, senza guadagnarci una lira. A patto che non si buttino soldi per incentivare l’acquisto di auto: “Ci confrontiamo con linee guida che sono il contrario di quel che andrebbe fatto“. Ha ragione? In parte sì e in parte no, vediamo…

Non è che manchino le colonnine, è che in Italia sono troppo care

Da un lato è vero che la politica incentivi portata avanti da questo governo è episodica e indifendibile. L’anno scorso ci fu l’incredibile caso dei bonus durati poche ore, con importi talmente elevati da favorire solo pochi fortunati e lasciare a bocca asciutta il maggior numero di richiedenti. Ora arriva un’altra tornata improvvisata, ancora con cifre esageratamente alte, solo per spendere fondi del PNRR rimasti inutilizzati.

Il tema della ricarica, però, va inquadrato in modo diverso da come lo descrive Altavilla. Non è che in Italia manchino le colonnine, per il parco circolante ce ne sono a sufficienza. Il problema è il prezzo, che è tra i più alti in Europa e che spaventa chi non ha la fortuna di poter ricaricare a casa. È lì che serve un intervento: dobbiamo calmierare i costi della ricarica pubblica, esageratamente alti. E creare una vera concorrenza tra le varie reti. Poi, è chiaro, più colonnine ci sono e meglio è. E BYD può benissimo installarne di proprie, come già fanno da anni tanti altri costruttori, a partire da Tesla.