Una bella multa per gli abusivi della ricarica a Bergamo







Una bella multa per gli abusivi della ricarica: ogni tanto succede, come ci racconta Ermanno da Bergamo, con una riflessione finale. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

È successo in una stazione Atlante, ecco com’è andata

“Cari amici di Vaielettrico, oggi ho avuto una bella soddisfazione. Ho visto gli agenti della Polizia locale di Bergamo (erano a sinistra nella foto e non si vedono) multare due auto parcheggiate abusivamente negli stalli di ricarica Atlante in via Borgo Santa Caterina. Io stesso in passato vi avevo segnalato diverse volte (e pure alla Polizia locale di Bergamo) che sempre, e dico sempre, questi stalli sono occupati abusivamente… E devo dire che il Comune ha mantenuto le promesse, inviando altre volte pattuglie anche di Ausiliari del traffico. Oggi pomeriggio che cosa è successo? Sono passato mezz’ora prima e vi era l’auto a destra, una Audi A4, parcheggiata ed in parte una Tesla Model S con targa olandese in ricarica ad alta potenza.

Una bella multa, l’unico in regola era…un olandese

Al mio ritorno invece ho visto la stessa Audi ancora lì. La Tesla, che evidentemente aveva concluso la ricarica, parcheggiata in stallo con strisce blu, con regolare biglietto di sosta sul parabrezza, E la Range Rover abusiva parcheggiata dove prima stava ricaricando la Tesla. Riflessione finale: l’educazione in Italia è ancora lontanissima, siamo purtroppoun paese di cafoni ed ignoranti, maleducati e strafottenti.. Non tutti noi ovviamente. Ma questo olandese ci ha mostrato che lui le regole le rispetta ( forse un italiano avrebbe comunque lasciato lì l’auto anche a ricarica era conclusa per non pagare il parchimetro?). E che forse le regole negli altri Paesi, specie quelli nordici, le insegnano, ma soprattutto la gente le rispetta senza lamentarsi . Grazie anche a Comune e Polizia Locale. A presto”. Ermanno

Capita anche all’estero, ma li beccano più spesso

Risposta. Purtroppo non siamo solo noi italiani ad abusare degli stalli di ricarica per parcheggiare l’auto. Qualche giorno fa abbiano segnalato il caso di una stazione completamente occupata ad Annemasse, in Francia. Diciamo che in Italia il vizietto è più diffuso ed è più raro che la Polizia Locale intervenga. Nonostante che il Codice della Strada preveda espressamente la multa, anche per chi occupa lo stallo dopo avere terminato la ricarica da un’ora o più. Il problema di fondo, comunque, resta la maleducazione di chi se infischia della esisgenze di chi deve rifornire l’auto. Venendo al caso segnalato dal lettore, nella foto si vede bene che è indicata la rimozione forzata per i trasgressori. Sarebbe interessante sapere se la minaccia viene applicata.