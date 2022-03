Una Audi usata può andare? E la Peugeot e-2008…?

Una Audi usata (in questo caso una e-tron con 8 mila km) può andare, visti i tempi biblici di consegna per la Q4? Ce lo chiede Daniele. Un altro lettore, Roberto, di elettriche vuole comprarne addirittura due. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Una Audi usata (e-tron), visto che per la Q4 nuova i tempi di consegna sono lunghi?

“Mi affido alla vostra esperienza perché avevo deciso di acquistare una Audi Q4 e-tron, la versione 50, cioè 4×4. Però, visti i periodi, se si ordina non si sa quando arriverà, ma non prima di fine anno. La concessionaria ha però nell’autosalone, più o meno allo stesso prezzo, una e-tron 55 Quattro del luglio 2020, con appena 8.000 km. Posso fidarmi riguardo alle condizioni della batteria o è un mio diritto chiedere un attestato della capacità residua? Possono rilasciarmelo? Per quanto riguarda l’auto, sono consapevole che ha dei consumi un pò più elevati rispetto alla Q4 per via della mole, ma per il resto posso aspettarmi costi di gestione simili? Grazie in anticipo per la risposta e un ringraziamento sempre per i vostri articoli interessanti “. Daniele Casucci.

Una Audi usata? Vediamo i pro e i contro…

Risposta. Chiedere un check-up del pacco-batterie ci sembra una cosa ragionevole, anche se siamo certi che dopo 8 mila km il degrado possa risultare modesto. E l’Audi non dovrebbe avere difficoltà a rilasciarlo. Val la pena ripiegare su una e-tron 55 usata, dunque? Dipende dalle sue esigenze, Daniele. A favore della Q4 c’è il fatto di essere un modello più recente e sicuramente più efficiente, con un’autonomia omologata che sfiora i 490 km. La e-tron si ferma a 441 km, anche perché ha dimensioni e peso più rilevanti: è lunga 490 cm, contro i 459 cm della Q4, con una massa di 26 quintali, contro i 22 della Q4. Ha il vantaggio di offrire un po’ più spazio all’interno. Poi, certo, nella scelta finale incidono i tempi di consegna: se si ha bisogno dell’auto subito, si prende quel che c’è.

Mi piacerebbe comprare due elettriche: la prima sarà una Mini, consigli sulla seconda?

“Abbandonato il progetto acquistare un’ibrida plug-in, abbiano cambiato strategia. La prima elettrica di famiglia sarà acquistata dando dentro la seconda auto di casa, un Maggiolino di 10 anni. Grazie ad un’offerta impressionante del mio concessionario Mini, acquisterò la piccola elettrica, con cui andrò a lavorare tutti giorni. Anche se fa poca strada, per me non sarà un problema. Tra le varie elettriche provate in questi mesi, questa è una di quelle che mi ha dato sensazioni migliori. Vengo al quesito: la prima vettura di casa, la mia Countryman, a breve (causa finanziamento) la dovrò dare dentro. Me la valutano bene e sempre Mini mi consiglia la Countryman a benzina (no diesel), dato che la userà mia moglie. Le rate delle due vetture sarebbero uguali a quella sostenuta per l’attuale. La domanda è: ma perché non elettrica anche questa? Non Mini, ovviamente. Abbordabile forse la Peugeot 2008, ma mi dicono che in autostrada l’autonomia è poca cosa, a meno che si viaggi non oltre i 100 all’ora. Altre sono fuori budget. Alternativa: tengo ancora un po’ il mio diesel e vedo fra qualche mese. Però....“. Roberto Miselli.

Ecco le alternative (con più range) alla e-2008

Risposta. La Peugeot e-2008 effettivamente non garantisce una grande autonomia in autostrada. Il dato di omologazione (WLTP) parla di 320 km, ma si sa che correndo oltre i 100 km/h questo valore si riduce notevolmente, diciamo sui 200 km. Con lo stesso budget richiesto dalla e-2008 (siamo vicini ai 40 mila euro, meno incentivi in arrivo) si possono trovare modelli con un’autonomia più rassicuranti? Certo. La Volkswagen ID.3, nella versione 58 kWh, ha un prezzo sostanzialmente allineato, ma con 426 km di autonomia. La Skoda Enyaq iV costa poco di più nella versione 60 e dichiara 413 km di range. La stessa Renault Zoe, che invece costa qualche migliaio di euro in meno ne dichiara circa 390.Un po’ più cara, sempre in casa Renault, è la Megane E-Tech, che però con la batteria da 60 kWh, arriva fino a 470 km.

