Una 500e usata a 14.500 euro è un buon affare? Lo chiede Laura, una lettrice. L’auto, del 2021, ha percorso 60 mila km: quanta autonomia resta? Vaielettrico risponde. Ricordiamo le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Una 500e usata del 2021 con 60 mila km: quanti km di autonomia ha perso?

“Vorrei chiedere un’informazione. Ho visto recentemente una recensione sul vostro canale della 500e, magari potete aiutarmi. Io vorrei acquistarne una, usata, il prezzo è buono, credo, perché son circa 14.500 euro, è una 42kWh full optional del 2021, però con 60mila km …I km son un po’ tantini: questo quanto può influire sullo stato di salute della batteria? Vale la pena? Io percorro circa 40 km al giorno per andare al lavoro (10 nel misto e circa una decina di superstrada a 90/100 km/h). Quindi una durata di 280 km di batteria per me andrebbero più che bene, anche per fare qualche commissione dopo il lavoro. Ma una 500e usata con quel km e di quell’anno quanta batteria avrà perso? A casa riuscirei a caricarla con l’attuale contratto con potenza standard di 3 o dovrei aumentarlo a 6 kilowattore? Grazie“. Laura

Mai comprare un’elettrica usata senza il check batteria

La prova della FIAT 500e con batteria 42 kWh pubblicata sul nostro canale YouTube.

Risposta. Non basta il numero dei km per stabilire quanta capacità (e quindi quanta percorrenza) ha perso la batteria. Dipende anche da altri fattori, anzitutto da come l’auto è stata usata e ricaricata. Ergo: prima di comprare un’elettrica di seconda mano, di qualsisasi marca, noi consigliamo sempre di chiedere al venditore un check certificato della batteria. È un fattore determinante anche per stabilire se il prezzo richiesto è equo. A questo proposito va considerato che la Fiat ha annunciato da tempo l’imminente arrivo di una nuova versione della 500 elettrica, con più autonomia e minor prezzo. Il che non aiuta certo le quotazioni dell’usato del modello ancora in vendita.