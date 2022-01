Una 500e del 2014 a €12.500, può essere un affare?

Una 500e del 2014 (prima serie) a 12.500 euro è un affare? Ce lo chiede Paolo. Un altro lettore, Luciano, lamenta che l’autonomia della sua Smart è inferiore a quanto dichiarato dalla Casa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla nostra mail info@vaielettrico.it

Una 500e del 2014…/ “Ha 25.300 km, il prezzo mi sembra interessante”

“V isto che al momento gli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche sono in stand-by ho cercato una Fiat 500e usata. E ho trovato alcune proposta per il modello FIAT 500e LOOK ABARTH, in particolare una con 25.300 km del 2014 proposta al prezzo di € 12.500. Che cosa ne pensate? sembra che sia un modello prodotto per il mercato americano con batterie da 33kWh (almeno così riportano). Il prezzo mi sembra interessante. Grazie per l’aiuto “ . Paolo Arizzi.

Risposta. Qualche cautela è d’obbligo, visto che si tratta della prima generazione delle auto elettriche (è stata lanciata nel 2013). E che quest’auto quasi nulla ha a che fare con la 500e attuale, sul mercato dal 2020. La storia di questo modello è nota: Sergio Marchionne decise di costruirla solo per adempiere a un impegno preso con il governo Obama all’atto di rilevare la Chrysler. Ma non era certo un’auto amata in casa FCA. Marchionne, con la solita franchezza, chiese apertamente i non comprarla, spiegando che perdeva più di 10 mila dollari per auto prodotta. La vettura, prodotta in Messico, ha una batteria da 24 kWh, con autonomia è di 167 km secondo lo standard Nedc, piuttosto ottimistico. Motore da 111 Cv, velocità massima di 140 Km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6″. Una buona occasione, dunque? La prima cosa da fare è esaminare lo stato delle batterie, con uno strumento di diagnosi che certifichi capacità (e autonomia) residua. D’inverno, con temperature rigide, può ipotizzare un range reale non superiore ai 100 km: dipende da che uso se ne vuol fare…

“Nella mia Smart autonomia a soli 85 km”

“V orrei far presente la mia situazione. È arrivata a settembre la Smart con oltre 4 mesi di ritardo. Quando è arrivata la carica massima segnava 120 km di autonomia, cosa che non corrisponde ai 150 km dichiarati dalla casa . Da novembre la carica massima è scesa a 95 km ed in gennaio è scesa ancora a 85 km. Ripeto: carica 100%. La cosa mi sorprende, perché è veramente ridicolo avere una autonomia così scarsa . Vi prego di pubblicare questa mail in attesa di avere chiarimenti da Mercedes “ . Luciano Perris.

Il range reale al di là di quel che dice l’indovinometro

Risposta. Un po’ tutte le Case auto in questi mesi hanno problemi nelle consegne, a causa della carenza di microchip. E il ritardo, quindi, ci sta. Quanto all’autonomia, vediamo che chiarimenti darà la Smart. È prevedibile che le dica che è tutto in ordine e che il calo (rispetto al valore dichiarato) dipende da alcuni fattori. Tra cui in primis il freddo, che incide sul rendimento delle batterie, e lo stile di guida. Che cosa ci dice invece l’esperienza di altri lettori? Qualche mese fa Antonio ha condiviso questi dati: “Nel mio percorso giornaliero di 50 km, l’autonomia della mia Smart è più che sufficiente. Il consumo va da un minimo di 6 kWh a un massimo di 8 kWh con temperature basse e riscaldamento acceso. A regime il condizionatore incide sull’autonomia per un 10%“. Dato che la batteria è da 22 kWh, se ne può desumere un’autonomia reale comunque superiore ai 100 km, al di là di quel che dice l’indovinometro di bordo. Comunque: tenga monitorato il tutto e ci faccia sapere che cosa risponde la Smart. Un po’ tutte le Case auto in questi mesi hanno problemi nelle consegne, a causa dellaE il ritardo, quindi, ci sta. Quanto all’autonomia, vediamo che chiarimenti darà la Smart. È prevedibile che le dica che è tutto in ordine e che il calo (rispetto al valore dichiarato) dipende da alcuni fattori. Tra cui, che incide sul rendimento delle batterie, e lo stile di guida. Che cosa ci dice invece l’esperienza di altri lettori? Qualche mese faquesti dati: “Nel mio percorso giornaliero di 50 km, l’autonomia della mia Smart è più che sufficiente. Il consumo va da un minimo dia un massimo dicon temperature basse e riscaldamento acceso. A regimeincide sull’autonomia per unDato che la batteria è da, se ne può desumere un’autonomia reale comunque superiore ai 100 km, al di là di quel che dicedi bordo. Comunque: tenga monitorato il tutto e ci faccia sapere che cosa risponde la Smart.

