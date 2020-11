Un weekend elettrico in e-bike nelle Marche

Un weekend elettrico. C’è la corsa all’incentivo per le e-bike ma si moltiplicano anche gli eventi elettrici come le escursioni le bici elettriche. Una risposta anche questa alla crisi del turismo tradizionale delle grandi rotte. Questo sabato e domenica ci sono in programma tre eventi nelle Marche: nei boschi Sibillini e nel Monte Paganuccio.

Ci sono dei limiti per gli sport di contatto, ma pedalare rispettando le regole è un’attività in sicurezza. E lungo i sentieri interni ai boschi non manca l’aria buona.

Il foliage nei boschi Sibillini

In questo periodo i boschi dei Sibillini sono pieni di colore, uno spettacolo della natura che diventa un’attrazione turistica. la proposta è di Bolognolaski che offre due e-bike tour alla scoperta del foliage dei Sibillini. Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle 9.30 a Pintura di Bolognola. Si parte con la guida Domingo specializzata nelle escursioni a Valle Caprina e Balzo Rosso. La durata del percorso è di circa 4 ore e la difficoltà definita medio-facile.

Il weekend elettrico continua domenica con traguardo al santuario di Macereto.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 a Pintura di Bolognola e dopo una pausa con vista sul lago di Fiastra si pedala fino al santuario di Macereto. Un interessante sito architettonico immerso in uno scenario naturalistico da fiaba. La durata media del percorso è di circa 4 ore mentre la difficoltà è medio-facile.

Il costo per ogni itinerario è di 60€ a persona e comprende: noleggio e-bike, caschetto, guida e un piccolo spuntino. Si può partecipare anche con la propria bici e in tal caso il prezzo è di 10€. Obbligatoria la prenotazione e in caso di maltempo i tour saranno annullati. Per tutte le informazioni telefonare al 392/1563791.

Appuntamento anche a Monte Paganuccio

L’appuntamento per questa escursione organizzata da Marche & Bike è per domenica 8 novembre con raduno alle 8,30 alla Golena del Furlo per una escursione nel bosco colorato dai colori autunnali. Per informazioni e prenotazioni chiamare al 338/7717449.

LEGGI ANCHE: I NOSTRI ARTICOLI NELLA SEZIONE TURISMO