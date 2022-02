Un webinar sulla transizione elettrica nell’automotive

“Transizione della filiera automotive e politiche industriali, tra presente e futuro” è il titolo del webinar che si terrà domani, giovedì 17 febbraio, a partire dalle ore 10,30. L’evento è dedicato alla presentazione del report “E-mobility Industry survey – La transizione della filiera della mobilità e il ruolo delle politiche industriali” a cura di MOTUS-E, ANFIA, ANIE Federazione, ANCMA e dell’Università di Ferrara, con il contributo di Vaielettrico.

L’obiettivo è quello di dare una prima evidenza dello stato della transizione industriale che il comparto della mobilità sta affrontando, con le sue opportunità e criticità e relative possibili soluzioni.

Il webinar, moderato dal co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti, si aprirà con la presentazione del report da parte del Prof. Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, a cui farà seguito una tavola rotonda, in cui i rappresentanti di ANFIA, ANIE, ANCMA e MOTUS-E commenteranno i risultati della survey e discuteranno le proposte di intervento a sostegno della transizione dell’industria dell’automotive alla mobilità elettrica.

In chiusura, interverranno su questo tema il Dott. Andrea Bianchi, Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Sen. Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, per poi lasciare spazio a una sessione di Q&A.

Per partecipare, è necessario compilare il form di iscrizione al link seguente https://bit.ly/3gHB3am entro Mercoledì 16 febbraio . A seguito dell’iscrizione, si riceveranno le istruzioni per il collegamento online sulla piattaforma Webex.

Il webinar verrà trasmesso anche in diretta streaming sul canale Youtube di ANFIA: https://www.youtube.com/user/anfiatube/featured

