Un we di catastrofi dice a Trump: e il cambiamento climatico?

Mentre Trump rilancia con forza il suo no alle politiche contro il cambiamento climatico, nel mondo succede di tutto: fuoco in California e gelo polare in Florida; la tempesta del secolo nel Regno Unito; da Sarajevo a Bangkok uno smog che rende l’aria irrespirabile.



Fino a quanto la forza del cambiamento politico possa influenzare, condizionare, addirittura stravolgere (nel più fosco dei casi) gli sforzi della collettività per mitigare gli effetti del riscaldamento globale non è dato saperlo. Certo è che mai come di questi tempi, a seguito della fresca rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, la lotta al cambiamento climatico assume sempre più i connotati di una sfida quasi più politica che ambientale.

Il più potente uomo sulla Terra rilancia con forza il suo ostentato credo negazionista e inaugurando il suo mandato annulla tutti i piani di decarbonizzazione negli Stati Uniti. Nel contempo promuove l’aumento della produzione interna di petrolio e gas (sollecitando addirittura la ripresa nell’utilizzo del carbone). E, non ultimo, sancisce l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima.

La natura però, se ne frega di chi crede di stare dalla parte della ragione. Le cronache “ambientali” ci raccontano così ogni giorno di eventi sempre più sorprendenti e devastanti che con il cambiamento climatico – in cui l’opera dell’uomo ha un ruolo predominante – c’entrano eccome. E non possono lasciare indifferenti.

Gli Usa tra fuoco e neve

L’effetto più paradossale di questo clima schizofrenico (i più tecnici la chiamano “volatilità climatica”) lo si nota proprio negli Stati Uniti di Trump, recentemente colpiti nello stesso periodo sia da incendi devastanti sia da ondate di gelo e neve mai viste, fenomeni completamente opposti ma comunque estremi.

Gli ultimi focolai degli incendi che hanno devastato Los Angeles e la California del sud nelle scorse settimane (causando anche morti e dispersi) sono tornati a farsi pericolosi perchè di nuovo alimentati da forti venti, riportando la situazione sotto allarme.

La speranza sarebbe l’arrivo di un po’ di pioggia. Peccato che nell’area non ci siano precipitazioni degne di nota da quasi un anno. La siccità impera e le fiamme ringraziano.

Se ad ovest temperature alte e venti di fuoco dettano legge, sulla costa atlantica del sud si assiste a fenomeni diametralmente opposti. Ondata di gelo senza precedenti in Florida – rinomata per il suo clima mite in questo periodo dell’anno – in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ma anche intense nevicate negli Stati affacciati sul Golfo del Messico: dal Texas alla Georgia, passando per Alabama, Lousiana e Mississippi. Una rarità assoluta, considerando che in alcune zone non si vedeva la neve letteralmente da un secolo. Per New Orleans, ad esempio, si tratta della nevicata più intensa registrata dal 1895.

Visto che parliamo di aree che annualmente diventano terra di conquista di violenti uragani (anche questi sempre più devastanti), queste inaspettate “iniziative” climatiche destano non poche preoccupazioni nella popolazione.

La “tempesta del secolo” nel Regno Unito

I fenomeni climatici estremi di questo periodo non risparmiano nemmeno l’Europa. Nel Regno Unito sta facendo notizia quella che è già stata definita “la tempesta del secolo”. Allerta massima soprattutto in Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia per le implacabili raffiche di vento portate da Éowyn. Una tempesta potenzialmente devastante, destinata, secondo i meteorologi britannici, a portare forti precipitazioni e disagi.

Quindi scuole chiuse, voli cancellati o ritardati, treni e traghetti fermi e milioni di persone barricate in casa. Per fotografare bene la situazione sulle famose scogliere di Galway in Irlanda si sono registrate raffiche di vento record fino a 180 km/h: così violente non si vedevano da 80 anni.

Smog alle stelle, Sarajevo soffoca

Quando non è la natura a fare scherzi (anche se da scherzare c’è molto poco) ci pensa l’uomo a farsi del male da solo. E qui parliamo di inquinamento atmosferico prodotto dallo smog, che in questi giorni si è preso le dovute prime pagine di cronaca per le incredibili immagini che provengono da Sarajevo. Una spessa coltre di smog staziona da sulla capitale bosniaca rendendo l’aria irrespirabile. Gravi le conseguenze per la salute dei cittadini che, se proprio devono uscire di casa, lo fanno con la mascherina.

Non è la prima volta che la capitale bosniaca si trova in cima alla lista nera delle città più inquinate (nei mesi invernali succede anche ad altre grandi città dei Balcani). Ma gli ultimi dati registrati sulla qualità dell’aria (IQAir) sono da record. Rilevano un tasso di inquinamento di 470 volte oltre i limiti tollerabili.

Insomma una vera e propria crisi ambientale che al momento rende la piccola Sarajevo paragonabile ad iper popolate metropoli mondiali come Nuova Delhi, Dacca o Karachi. Non proprio esempi positivi in fatto di inquinamento atmosferico.

E a Bangkok non si esce di casa

A proposito di megalopoli inquinate, una situazione simile a quella di Sarajevo si sta vivendo in queste ore anche a Bangkok. Qui il fortissimo inquinamento atmosferico ha costretto le autorità a chiudere più di 350 scuole, chiedere alla cittadinanza di non uscire di casa e, nel caso, di non usare le proprie vetture.

Forse la notizia può apparire meno eclatante proprio perché lo smog da quelle parti è “tradizionalmente” una costante. Ma desta comunque preoccupazione perchè i livelli raggiunti sono decisamente allarmanti.

Nel caso di Sarajevo ad incidere sul ristagno dell’inquinamento è anche una conformazione geografica non felice (la città si trova in una valle circondata da montagne) oltre ad una pianificazione urbana che non aiuta la dispersione dell’aria inquinata.

Ma è chiaro che qui si è davanti a fenomeni-limite che, specie se diffusi e reiterati, devono iniziare a far riflettere. Anche i più ostentati negazionisti del cambiamento climatico.

