Un viaggio lungo in Zoe si può fare? Per Christian…

“V i racconto la mia esperienza elettrica di una breve vacanza di inizio agosto quando mi sono concesso qualche giorno solitario in Toscana per andare a pedalare. Dopo aver prenotato, decido che avrei potuto affrontare il viaggio usando la Zoe (R110 ZE50) per dimostrare a mia moglie, ma anche a me, che un viaggio lungo “si può fare“.

Contatto l’albergo per sapere se hanno modo di ricaricare l’auto: mi dicono che hanno a una colonnina per gli ospiti (informazione inspiegabilmente non riportata sul sito). E dopo essermi assicurato che vicino all’albergo ci fossero anche delle colonnine pubbliche (che non si sa mai) confermo l’utilizzo della Zoe. Decidendo di “non pianificare”. perché vorrei che il viaggio fosse il più possibile simile a quelli dell’era del fossile. Unica strategia che mi concedo: tener presente una colonnina all’outlet di Barberino (non si sa mai) “ .

Ricarica in hotel, ma la Zoe fa saltare la colonnina

“ Caricata la bici in auto (dentro, alla faccia di chi dice che la Zoe non sia spaziosa) parto per affrontare i 360km del viaggio. Km che diventano 390 a causa di un errore mio nel seguire la strada e della decisione di fare il tratto Barberino-Hotel senza riprendere l’autostrada. E affrontato interamento con la modalità eco inserita (che limita motore e condizionatore sui 24°) e una velocità di crociera intorno ai 104km/h. Di solito tengo max 110km/h in autostrada. Mi fermo all’outlet per ricaricare (8,9kW in tutto, che dovrebbero corrispondere al 17%) e per pranzare: il check-in era previsto per le 14, in ogni caso mi sarei dovuto fermare. Arrivo all’hotel con un residuo 19% di batteria e un consumo medio di 13,6kW/100km. Notizia flash: la Zoe fa saltare la colonnina dell’hotel: attivo la modalità “non si sa mai” e ricarico alle BeCharge poco lontano. Peccato, sarebbe stato comodo e conveniente, visto i 18cent/kWh di tariffa in hotel, nemmeno a casa mi costa così poco “ .

Indovinometro? Non indovina, è un indicatore di autonomia

Nel ritorno decido di fare una tirata unica (e tutta in autostrada) con le stesse modalità ( eco inserito, condizionatore a 24° e cruise control a 104 km/h). Totale: 360km con un consumo inferiore ai 12,9kW/100km. La mia auto ha un bug per cui non indica un valore inferiore a questo, e sì, so che si può far sistemare, ma non ho avuto tempo… Carica residua del 15% (facendo un po’ di matematica dovrei aver consumato in media 12,3kW/100km). Ho giocato con l’indicatore di autonomia, che mi rifiuto di chiamare indovinometro, nome che fa intuire che spara numeri a caso, invece è uno strumento che può essere utile. Confrontando periodicamente il delta km tra il valore indicato e la distanza rimanente che mi dava il navigatore. Sono partito con +50km, dopo Bologna ero a +70 (grazie ai tratti in discesa), uscito dall’autostrada (Castel San Giovanni) ero di nuovo a +50 e sono arrivato a casa di nuovo con un +70... Se lo usi in questo modo, può essere utile per viaggi più lunghi, dove devi fermarti a ricaricare, per capire se avremo autonomia sufficiente per raggiungere una colonnina. E se consumiamo come previsto.

Un viaggio lungo in Zoe? Non è comoda per chi è seduto dietro

La (vera) vacanza successivo prevedeva un viaggio in Francia: è qui che avrei voluto usare l’auto elettrica, ma ci ho rinunciato. Perché la Zoe non è comoda sui viaggi lunghi per chi viaggia dietro, non ci sono bocchette dell’aria e si soffre il caldo anche con il condizionatore acceso. Ho comunque verificato che:

– qui, come in Svizzera, sono ben segnalate le aree di sosta dove sono presenti stalli di ricarica (in Svizzera mettono anche il numero di stalli presenti); siamo entrati un giorno in un paesello dimenticado da Dio dove non solo erano presenti le colonnine, ma c’erano anche le indicazioni per raggiugerle;

– in tutti i posti dove sono stato le colonnine erano sempre libere, oppure occupate da veicoli in ricarica, solo a Parigi mi è capitato di vedere un’auto termica e un’auto elettrica non in carica occupare abusivamente degli stalli (in ogni caso gli altri erano liberi);

– si può pagare con la carta di credito.

