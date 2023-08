Un viaggio in Polestar 2: pregi e difetti

Un viaggio in Polestar 2: Andrea, un lettore genovese, racconta quel che gli è piaciuto (e quel che non l’ha soddisfatto) dell’auto svedese , testata in Baviera.

di Andrea Repetto

“È da molto che vi leggo con piacere, grazie anche alla numerosa community che si è creata. E ho pensato di scrivervi qualche riga sulla mia fugace esperienza sulla Polestar 2 che ho avuto il piacere di guidare un paio di giorni in Baviera. La mia piccola esperienza inizia all’aeroporto di Monaco, con un simpaticissimo addetto della Hertz.

Un viaggio in Polestar 2: primi 108 km consumando il 27%

“ Dopo qualche battuta mi viene offerta la possibilità di un’elettrica. Conoscendo il mio itinerario, circa 250km in 2 giorni, fattibile con tutte le moderne auto, accetto con tranquillità. L’auto è carica al 94% e mi viene chiesto di riportarla almeno all’80%, cosa che poi vedremo, si rivelerà non proprio una passeggiata. È una fiammante Polestar 2 con batteria da 78kWh. Guido, come mio solito, seguendo il flusso di auto sull’autobahn, provando i soliti ADAS, ben calibrati, tranne il lettore dei cartelli autostradali, spesso in difficoltà. E mi ritrovo in albergo, dopo un’ora di viaggio, 108 Km percorsi e con batteria al 67%. Ecco lo screenshot del trip. Prima considerazione è che ho consumato il 27 % in 108 km, quindi il 25% sui 100km. Considerando la capienza della batteria, direi tutto sommato bene, si potrebbero fare nel mondo reale 300/350, prima di arrivare in zona rossa del range. Accettabilissimo per la quasi totalità delle situazioni “ .

Un token da Hertz per ricaricare, ma farlo funzionare

“ Al ritorno iniziano le note stonate. Premetto che Hertz dà in dotazione un furbissimo token, con cui ricaricare l’auto. Non è necessario scaricare app, perdere tempo nelle scelte dei pacchetti o associare carte di credito. Meno semplice è capire in anticipo quale stazione accetterà il mio token: per viaggi non pianificati come il mio, lascia sempre quell’incognita di troppo nella scelta degli stop. Al ritorno, pianifico di fermarmi in una stazione munita di ricarica fast E.On, per mangiarmi un panino, ma purtroppo non riesco a far partite la carica. Che sia il token o la stazione fuori servizio, poco importa, non avevo modo di saperlo in anticipo e non ci sono altre comode soluzioni intermedie. Quindi perdo i miei 20/30 minuti per la fermata, che si riveleranno decisivi, e riparto per Monaco. Arrivo abbastanza tirato, ma provo comunque a caricare in aeroporto, vista la presenza di due colonnine da 350kW, con tanto di accumulatore, installate da Audi. Qui il token funziona as per design, e la ricarica parte dal mio 36%, prima a 140kW di picco, ma poi si abbassa subito gradatamente, arrivando in poco a 70kW. Al 70% della batteria, non ho più tempo per quel 10% in più che mi sarebbe servito: riparto per la riconsegna “ .

Un viaggio in Polestar 2: per ricariche in autostrada l’Italia non è poi così male…

Conclusione. L’Italia, tanto bistrattata per un sacco di ragioni, ma con le tante aree di servizio lungo le autostrade, diventa secondo me punto di riferimento rispetto a tanti altri paesi. Come la Germania, dove spesso bisogna uscire dal tracciato e sono, in generale, più scomode. Con le elettriche, la fermata è per forza di cose più frequente, in prospettiva siamo piazzati molto meglio per i lunghi viaggi. La velocità di ricarica è fondamentale. Ma, come ho subito notato, se la potenza massima è tenuta per pochi minuti e poi decrementa vistosamente, trovo scorretto publicizzare il solo valore di picco. Possibile che sia un difetto della Polestar 2, a me ha impedito di ritornare con l’80% richiesto. Ottima e brillante la soluzione del Token preabilitato, ma in Google maps e in generale i navigatori non si riescono a fare dei filtri sul roaming delle ricariche e sui costi. Con le termiche, in definitiva, rimane ancora leggermente più semplice affrontare viaggi di questo genere, ma sono ormai totalmente alla portata di tutti.