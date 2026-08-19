Un viaggio in Francia con zero problemi di ricarica







Un viaggio in Francia di 3.200 km, tra andata e ritorno. Franco racconta quanto ha consumato e speso con la sua Mercedes EQA 250+. Se anche voi volete raccontare la vostra trasferta per le vacanze, scrivete a info@vaielettrico.it. Con testo e foto.

Un viaggio in Francia in Mercedes EQA 250+

“S iamo appena tornati da uno splendido viaggio in Francia a bordo della nostra Mercedes EQA 250+. Eravamo in tre: io, mia moglie e mia figlia di 19 anni. Il percorso, con le tappe del viaggio, è consultabilea questo link: da Bologna a Lucerna, Colmar, Nancy, Epernay, Reims/Disneyland Paris, Reims, LaForet. E poi Orient, Beaune, Sisteron, Castellane, Monaco, Bologna. Fin dall’acquisto dell’auto non abbiamo mai sofferto di “ansia da ricarica”. E sempre utilizzato l’elettrica esattamente come facevamo con la precedente vettura, una BMW 218d Active Tourer. Quest’estate abbiamo voluto fare quella che potremmo definire la vera prova del 9 per un viaggio in elettrico. La Francia dispone di una rete di ricarica capillare e affidabile, e questo ci ha permesso di pianificare il viaggio con la massima tranquillità. iamo appena tornati da uno splendido viaggio in Francia a bordo della nostraEravamo in tre: io, mia moglie e mia figlia di 19 anni. Il percorso, con le tappe del viaggio, è consultabile: da Bologna a Lucerna, Colmar, Nancy, Epernay, Reims/Disneyland Paris, Reims, LaForet. E poi Orient, Beaune, Sisteron, Castellane, Monaco, Bologna. Fin dall’acquisto dell’auto non abbiamo mai sofferto di “ansia da ricarica”. E sempre utilizzato l’elettrica esattamente come facevamo con la precedente vettura, una. Quest’estate abbiamo voluto fare quella che potremmo definire la vera prova del 9 per un viaggio in elettrico. La Francia dispone di una, e questo ci ha permesso di pianificare il viaggio con la massima tranquillità.

3.200 km spendendo 245€ per 527 kWh

Le tappe sono state organizzate principalmente in funzione dei luoghi che desideravamo visitare e del piacere di viaggio. Evitando di trascorrere troppe ore consecutive in auto. Non abbiamo programmato il viaggio in base alle soste di ricarica. Al contrario, siamo sempre riusciti a ricaricare durante attività che avremmo comunque svolto. Pause pranzo, spesa al supermercato, visite turistiche, soste nei pressi degli appartamenti in cui alloggiavamo. O negli hotel, dove abbiamo pernottato e che mettevano a disposizione punti di ricarica. In totale abbiamo percorso circa 3.200 km, considerando anche gli spostamenti nei dintorni delle varie destinazioni. Abbiamo consumato 527 kWh, spendendo complessivamente 245 €. Con un costo medio di poco superiore a 0,46 €/kWh e consumo medio di circa 16,4 kWh/100 km.

Un viaggio in Francia usando solo Me Charge

Tutte le ricariche sono state effettuate utilizzando solo l’app e la card Mercedes Me Charge. Senza necessità di ricorrere ad altre app o tessere. Credo che oggi sia possibile viaggiare serenamente in elettrico anche in gran parte dell’Italia. Anche se in alcune aree meno servite potrebbe essere opportuno verificare preventivamente la disponibilità di ricariche. Sono invece convinto che, nel nostro Paese, il costo complessivo delle ricariche sarebbe stato più elevato rispetto a quanto riscontrato in Francia. Spero che sempre più persone si rendano conto che l’auto elettrica rappresenta una scelta valida per un numero molto più ampio di quanto si pensi. Per la nostra esperienza, anche un viaggio di oltre 3.000 km attraverso diversi Paesi può essere affrontato senza particolari difficoltà. Con costi contenuti e senza rinunciare al piacere di viaggiare”. Franco Peli