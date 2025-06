Un viaggio “elettrizzante”: l’Odissea da Pescara a Mestre con una 500e

Un viaggio in auto elettrica che diventa un’Odissea nel tragitto fra Pescara e Mestre. Certo, riconosce Stefano che ce lo racconta, la Fiat 500e utilizzata è una city car non adatta ai lunghi viaggi in autostrada. Ma se questo è il futuro che ci aspetta… Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Leggo costantemente i vostri contenuti, ma NON sono un sostenitore dell’elettrico. Diciamo che sto alla finestra a guardare, non senza scetticismo.

Sono un macinatore di chilometri, abituato ai miei veicoli termici con cui percorrono circa 50.000 km all’anno. Per i lunghi spostamenti di lavoro, quando non devo portarmi appresso niente di ingombrante o pesante, preferisco treni e aerei. Tuttavia, da qualche anno, ho una curiosità e un desiderio di sperimentazione che mi spingono a noleggiare esclusivamente auto elettriche una volta a destinazione.

Ho provato un po’ di tutto: da vetture di alta gamma come Polestar, Tesla, Jeep e BMW, a utilitarie come la Zoe, la Mokka o la Nuova Alfa Romeo, sempre per tragitti brevi, con qualche rara eccezione imprevista.

Una di queste eccezioni si è presentata la settimana del 21 maggio. Venerdì 23 maggio, ero a Pescara e avevo appena riconsegnato una 500e Cabrio con il 100% di carica. Purtroppo, a causa di uno sciopero dei treni, sono stato costretto a tornare all’autonoleggio AVIS e riprendere la stessa auto per raggiungere la stazione di Venezia-Mestre, dove il noleggio, ovvero punto di consegna, si trova proprio di fronte alla stazione, nel parcheggio in cui avevo la mia auto.

La partenza e la “fuga” dell’autonomia

Sono partito da Pescara centrale alle 14:45, forse le 15:00. Appena imboccata l’autostrada e impostato il cruise control a 130 km/h, ho assistito a un’agghiacciante discesa dell’autonomia prevista della mia 500e: da 240 km a 130 km in un attimo! Ho dovuto ridurre drasticamente la velocità, trovando un precario equilibrio a 95 km/h, in scia agli autocarri. Mi sono rassegnato e ho acceso un po’ di musica.

L’ansia però saliva, soprattutto per capire dove ricaricare. A differenza di auto come Tesla Model Y o BMW iX che mostrano le colonnine sul navigatore, la 500e in questione no. L’app “ENI” non indicava colonnine in autostrada, così sono entrato in un autogrill a caso vicino ad Ancona, con circa 65 km di autonomia residua. Ci sono voluti 30 minuti solo per scaricare, capire e configurare l’app ENEL-X.

Le tappe di ricarica: un’odissea nel tempo

La prima ricarica mi ha portato al 97% in un’ora e venticinque minuti, con un consumo di 26,64 kWh e un costo di 25,5 €. Alla fine della ricarica l’icona della batteria sul cruscotto aveva un poco rassicurante colore arancione, ho ipotizzato che la batteria fosse calda, dopo pochi chilometri è tornata verde.

Sono quindi ripartito “felice”, per così dire, e qualche autogrill dopo è arrivata la seconda tappa. Mi sembra fosse dalle parti di Ferrara, ho caricato solo l’85%, che, secondo l’autonomia stimata sul cruscotto, mi avrebbe garantito un margine di 20 km rispetto all’arrivo. Per ragioni che ignoro – forse voi esperti ne saprete di più – pur avendo ricaricato una percentuale inferiore partendo da circa 30 km di autonomia residua, ha caricato 27,43 kWh, ma in soli 30 minuti circa.

L’ansia finale e l’arrivo al limite

Alle 20:50 sono ripartito alla volta di Mestre, con rinnovato (e ingiustificato) entusiasmo. Ma le sorprese non erano finite. Lo svincolo di Padova per l’immissione sulla A4 era chiuso! Sudore freddo e ansia a mille. Ho dovuto uscire a Padova Est, fare un bel giro per invertire la rotta e rientrare sempre a Padova Est. Ansia, ancora ansia.

Mi sono piazzato a 60 km/h, stupendomi di quante poche persone mi suonassero o mi rivolgessero improperi. Sono arrivato al parcheggio di Mestre con l’auto che lungo la strada inviava messaggi del tipo: “limitazione velocità, spegnimento servizi non essenziali” e via dicendo. Erano accesi solo il cruscotto e i fari. Climatizzatore e radio spenti, l’effetto era di una “candela che si spegne”.

All’arrivo al parcheggio SABA, quasi alle 23, dovevo salire al sesto piano. Mi sono detto: “Lascio dove arriva”. E invece SONO ARRIVATO AL SESTO PIANO! La batteria segnava 3% con icona rossa, e l’autonomia stimata era a 0 km da 3 km prima del parcheggio.

Questo è davvero il progresso?

Allego la foto del cruscotto come testimonianza. E mi chiedo, e vi chiedo: è davvero questo il progresso che ci attende?

Sono perfettamente consapevole che auto diverse hanno prestazioni diverse. Quando mi è capitato di fare un lungo tragitto con la Polestar 3 o la BMW iX, l’esperienza è stata molto diversa. Ma allora, siamo condannati a doverci permettere una macchina di quel livello o a doverci muovere solo nei paraggi di casa?

Dopo essere sceso dalla 500e, sono salito sul Fiat Scudo Panorama della ditta. Ha 450.000 km sulle spalle, ma offre poco più di 1000 km di autonomia in autostrada a 130 km/h, con un pieno di 78 litri di gasolio, e mi è costato 25.000 € nel 2012. A marzo sono andato da Pordenone a Pescara senza tappe in cinque ore e mezza, con la cinquecento ne ho impiegato poco meno di OTTO per fare Pescara Mestre. Mi sarebbe servita un’altra ora abbondante più la terza ricarica per arrivare a Pordenone. Due differenze abissali che fanno riflettere„. Stefano Lucchese

L’inesperienza gioca sempre brutti scherzi

Risposta- Grazie per il racconto, Stefano, certamente onesto anche se qualche dettaglio in più (dimensioni della batteria del modello, percentuali di carica, potenza delle colonnine alle quali ha ricaricato, consumi medi di ogni tratta in rapporto alla velocità) ci avrebbero permesso di capire meglio quello che le è successo nel viaggio da Odissea fra Pescara e Mestre.

Ma in estrema sintesi ci permettiamo di dirle che l’inesperienza gioca sempre brutti scherzi. Il nostro primo viaggio in auto elettrica da Verona a Bologna, nel 2017, con una VW e-UP, ci costò un’odissea peggiore della sua, terminata a notte fonda dopo dieci-ore-dieci di peripezie e improperi. Ma potrei citarle anche viaggi di cinque sei ore, verso Trento o Cortina, con una Fiat 500L termica. Erano gli anni 70, i self service non esistevano e di notte quasi tutti i distributori erano chiusi…Demerito delle auto? In parte sì. Ma io ho sempre preferito cercare di capire dove avessi sbagliato.

L’esperienza non si acquisisce guidando un’auto noleggiata per qualche ora, per brevi tratti o all’interno della comfort zone dell’autonomia dichiarata nel traffico urbano. Si trova, per così dire, “sulla strada”, incappando in disavventure come la sua e traendone insegnamento.

Ma ci sono gli strumenti per prevenire gli “incidenti di percorso”

Le faccio un esempio. Se avesse scaricato l’App di navigazione gratuita ABRP (A Better Ruote Planner) avrebbe saputo in anticipo dove ricaricare sul suo percorso e per quanto tempo.

Nel dettaglio: all’uscita del casello di Osimo, poco prima di Ancona, portando la batteria dal 19 all’87% in 31 minuti; alla stazione di servizio Bevano Est in 21 muniti riportando la batteria al 72%; all’uscita di Ferrara Nord in 24 minuti per portare la batteria dal 14 al 75%. E sarebbe arrivato a destinazione con un residuo del 15% in un totale di 6 ore e 24 minuti, così suddivisi: 4 ore e 52 minuti di viaggio (523 km totali alla media di circa 115 km/h) e 1 ora e 17 minuti di soste in ricarica.

PS: La nostra App di Plenitude on the Road (Eni), correttamente settata, indica una mezza dozzina di stazioni di ricarica ad alta velocità sul quel percorso autostradale (più altre in prossimità dei caselli), tutte interoperabili con l’App stessa. L’App di Enel X mette anche a disposizione uno strumento di navigazione e ricerca simile a quello di ABRP.

